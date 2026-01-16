Für mehr Sicherheit: Freiburger Polizei testet Einsatz von Tasern

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) gibt in Umkirch bei Freiburg den Startschuss für die Erprobung von Tasern am Polizeipräsidium Freiburg.
Die Taser funktionieren wie Elektroschocker und sollen in brenzligen Einsatzsituationen für mehr Sicherheit für Polizeibeamte wie auch Tatverdächtige und andere Zielpersonen sorgen. Für die Anschaffung der ersten 40 Taser des Herstellers „Axon“ sowie für die Ausbildung von 250 Polizisten am Freiburger Polizeipräsidium wurden 400 000 Euro investiert. Weitere Geräte für die zweite Testphase ab 2027 müssen noch ausgeschrieben werden. Sollte sich die Erprobung als erfolgreich erweisen, würde Strobl die Taser gerne landesweit bei der Polizei einführen.