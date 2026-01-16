Für mehr Sicherheit: Freiburger Polizei testet Einsatz von Tasern

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) gibt in Umkirch bei Freiburg den Startschuss für die Erprobung von Tasern am Polizeipräsidium Freiburg.

Die Taser funktionieren wie Elektroschocker und sollen in brenzligen Einsatzsituationen für mehr Sicherheit für Polizeibeamte wie auch Tatverdächtige und andere Zielpersonen sorgen. Für die Anschaffung der ersten 40 Taser des Herstellers „Axon“ sowie für die Ausbildung von 250 Polizisten am Freiburger Polizeipräsidium wurden 400 000 Euro investiert. Weitere Geräte für die zweite Testphase ab 2027 müssen noch ausgeschrieben werden. Sollte sich die Erprobung als erfolgreich erweisen, würde Strobl die Taser gerne landesweit bei der Polizei einführen.

Mit dem Taser erhalte die Polizei ein „wertvolles Werkzeug“ für die tägliche Arbeit, so Polizeidirektorin Katrin Mutter, die am Freiburger Polizeipräsidium als Projektleiterin für das Thema Taser zuständig ist. Für den Innenminister ist das Thema zudem ein weiterer Baustein auf dem Weg hin zu einer besser ausgerüsteten Polizei in Baden-Württemberg.

Vereinzelt sind Taser schon seit 20 Jahren im Einsatz

Die amtierende Landesregierung habe seit 2016 die Personaldecke landesweit um 1000 Beamte aufgestockt und das Polizeigesetz für den Einsatz von modernen Technologien angepasst, so dass es bundesweit nun eines der fortschrittlichsten sei, so Thomas Strobl.

Mit der Anschaffung der Taser werde nun die Optimierung der Ausrüstung der Beamten weiter vorangetrieben: „Wir überprüfen fortwährend, was wir besser machen können“, so der Minister.

Vereinzelt seien Spezialkräfte der baden-württembergischen Polizei bereits seit knapp 20 Jahren mit Tasern ausgerüstet und hätten die Geräte in dieser Zeit in rund 90 Fällen eingesetzt. Nun gehe es darum, das Thema in die Fläche zu bringen und Streifenbeamte wie auch Spezialkräfte, besser auszustatten.

Freiburg sei dafür der ideale Standort, so Strobl weiter, da die Stadt ein „heißes Pflaster“ sei und man gleichzeitig die Möglichkeit habe, die neue Technik auch im Umland und in einer besonders durch Kriminalität belasteten Grenzregion zu erproben.

Sicherheit der Beamten soll dadurch steigen

Neben dem Polizeipräsidium Freiburg werden in Südbaden auch das Präsidium Einsatz, das Technikpräsidium der Polizei und die Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen mit dem Projekt befasst sein, so Polizeivizepräsident Uwe Oldenburg am Freitag. Ein Ziel sei, die Sicherheit der Beamten zu erhöhen. Durchschnittlich rund 230 im Einsatz verletzte Beamte im Jahr seien „viel zu viele“, so Oldenburg. Die Zustimmung zum Taser innerhalb der Polizei sei vor diesem Hintergrund entsprechend breit.

Thomas Link, Trainingsleiter am Freiburger Polizeipräsidium, erläuterte zum Start der Testphase die Funktionen des Tasers: das Gerät feuert kleine Pfeile auf Zielpersonen in einer Entfernung von 1,2 bis 7,6 Meter ab. Die Pfeile geben einen fünf Sekunden langen Stromstoß mit 1500 bis 2600 Volt und 1,3 bis 1,5 Milliampere ab. Die Stromstärke ist zwar nur ein kleines Bruchstück von dem, was eine Steckdose im Haushalt ausrichtet, reicht aber in der Regel, um eine Zielperson kurzfristig außer Gefecht zu setzen. „Wir hoffen aber, dass die Androhung des Tasers häufig schon ausreicht“, so Link. Vor allem wolle man körperliche Auseinandersetzungen im Einsatz verhindern und die Sicherheit von Beamten und Zielpersonen erhöhen. Für die allermeisten Personen bleibe ein Taser-Treffer gesundheitlich ohne große Folgen, so Polizeisprecherin Laura Riske.