Testphase im Kreis Lörrach: So sollen die grünen Zettel an der Schweizer Grenze verschwinden

Mit einer neuen Smartphone-App will die Zollverwaltung das bislang papiergebundene Verfahren zur Umsatzsteuerrückerstattung für Einkaufstouristen grundlegend modernisieren.
Die geplante Einführung des digitalen Ausfuhrkassenzettels nimmt eine weitere Hürde: Am Dienstag hat der Zoll an der Landesgrenze zur Schweiz mit der Testphase einer App begonnen, die den Aufwand für Nutzer, Handel und Zollverwaltung deutlich reduzieren soll. Das digitale Hilfsmittel heißt „eAKZ-App“, was für „elektronischer Ausfuhrkassenzettel“ steht – die Teilnahme ist freiwillig.