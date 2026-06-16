Testphase im Kreis Lörrach: So sollen die grünen Zettel an der Schweizer Grenze verschwinden

Die geplante Einführung des digitalen Ausfuhrkassenzettels nimmt eine weitere Hürde: Am Dienstag hat der Zoll an der Landesgrenze zur Schweiz mit der Testphase einer App begonnen, die den Aufwand für Nutzer, Handel und Zollverwaltung deutlich reduzieren soll. Das digitale Hilfsmittel heißt „eAKZ-App“, was für „elektronischer Ausfuhrkassenzettel“ steht – die Teilnahme ist freiwillig.

Mit der App werden die Abläufe rund um die Bestätigung der Ausfuhr von in Deutschland gekauften Waren für eine spätere Umsatzsteuerrückerstattung digitalisiert, wie das Hauptzollamt Lörrach mitteilt. Damit entfallen das physische Abstempeln der Ausfuhrscheine und in der Regel das Anhalten an der Grenze.

Eine Vorführung der Waren beim Zoll sei nur noch erforderlich, wenn die App dies anzeige, heißt es in der Mitteilung. „Erfolgt kein derartiger Hinweis, wird der Grenzübertritt automatisch durch die App per Standortfeststellung erkannt und der Ausfuhrkassenzettel digital bereitgestellt“, schreibt die Zollverwaltung. Gleichzeitig wird dieser dem Händler zur Verfügung gestellt.

Nur wenige Unternehmen zu Beginn dabei

An der Testphase wird zunächst nur ein erster Kreis von Unternehmen teilnehmen –unter anderem bestimmte Lidl-Standorte und G-Star. Darüber hinaus ist die Nutzung zu Beginn nur an ausgewählten Grenzübergängen möglich, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Die derzeit zugelassenen Zollstellen werden in der App angezeigt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testphase ist eine flächendeckende Einführung an allen besetzten Grenzzollstellen an der Landesgrenze zur Schweiz vorgesehen. Insgesamt 2,8 Millionen Mal drückten die Mitarbeiter des Zollamts Lörrach allein 2024 ihren Stempel auf die grünen Ausfuhrzettel, vor Corona und vor der Einführung der Bagatellgrenze von 50 Euro wurden zeitweise sogar bis zu sechs Millionen Ausfuhrscheine an den Grenzen im Kreis Lörrach registriert.

Die App soll diesen Aufwand künftig reduzieren. Beim Hauptzollamt Lörrach erhofft man sich langfristig eine Entlastung. 40 Arbeitskräfte setzt das Hauptzollamt Lörrach in ihrem Bereich derzeit für das Abstempeln der grünen Zettel ein, hieß es zuletzt auf Anfrage dieser Zeitung. Wie viele von ihnen später andere Aufgaben erledigen können, lasse sich derzeit nicht abschätzen, erklärt Pressesprecherin Antje Bendel vom Hauptzollamt Lörrach. Dies werde davon abhängen, wie gut das System funktioniert und wie sich daraus die Akzeptanz entwickelt. Treten die erhofften Effekte ein, dann könnten im Idealfall auch die Staus an den Grenzübergängen verschwinden. Vor allem aber erhofft sich die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee ein Ende des Papierkriegs in den Handelsunternehmen. „Mit zuletzt (vor Corona) bis zu 16 Millionen Ausfuhrvorgängen erwies sich das papiergestützte Verfahren der Umsatzsteuerrückerstattung als wahres Bürokratie-Monster“, ließ sich der damalige Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Claudius Marx, zitieren.

Nutzer müssen sich registrieren

Kunden, die in der Europäischen Union einkaufen, aber in einem Drittstaat leben, müssen sich nach dem Herunterladen der App zunächst registrieren. Die Zollverwaltung empfiehlt, diese Registrierung bereits vor dem ersten Einkauf mit der App vorzunehmen, um eine reibungslose Nutzung vor Ort im Geschäft zu gewährleisten. Dann können sie an der Kasse des Geschäfts, das ebenfalls für die Teilnahme am eAKZ-Verfahren angemeldet sein muss, auf ihrem Mobiltelefon einen Code aufrufen, der vom Geschäft gescannt wird. Automatisch lädt das System dann den Kassenbon in elektronischer Form in der App des Kunden hoch. Vor der Ausfuhr müssen die Kunden dann eine Tracking-Funktion freischalten, sodass die App den Grenzübertritt automatisch registriert.

Und: Bei erstmaliger Nutzung des elektronischen Verfahrens müssen sich Nutzer nach der Registrierung bei einer zugelassenen Grenzzollstelle vorstellen und dort ihre Grenzübertrittspapiere zum Abgleich vorlegen , so die Verwaltung.

Weitere Infos unter https://www.zoll.de/app-dakz-info