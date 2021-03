Der geplante Impfstart in den Arztpraxen weckt viele Hoffnungen. Derzeit läuft in Baden-Württemberg ein Testlauf, an dem 40 Praxen teilnehmen. Eine davon ist die Corona-Schwerpunktpraxis in Rottweil. Der Impfwille der Menschen ist groß. Eine Frau habe schon 1000 Euro für eine Impfung geboten, ist vor Ort zu erfahren.