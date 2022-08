Wochenmarkt vs. Discounter – Wer hat die Nase vorn?

Testkauf in VS

8 Schmeckt nicht nur Kindern immer wieder gut: Spaghetti Bolognese. Foto: HLPhoto/ Shutterstock

Auf dem lokalen Wochenmarkt sind die Lebensmittel qualitativ hochwertiger, aber auch teurer als im Discounter – oder? Wir haben Zutaten für den Klassiker Spaghetti Bolognese eingekauft und den Test gemacht.















Villingen-Schwenningen - Jede Woche, jeweils mittwochs und samstags, herrscht reger Betrieb auf dem Münsterplatz in Villingen und dem Muslenplatz in Schwenningen: Es ist Wochenmarkt. Regionale Händler bieten Woche für Woche ihre Produkte feil. Der Wochenmarkt gilt als beliebt, doch auch als kostspielig. Wie viel teurer ist dieser also wirklich?