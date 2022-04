1 Überraschung in Rottweil: Dass der Airbus bei seinem Testflug der Stadt so nahe kommt und so laut sein wird, hätte kaum einer vermutet. Foto: Hermann

Ungläubige Gesichter am Mittwochnachmittag in Rottweil: Der Airbus 400M, der Testflüge zum KSK-Gelände in Geislingen absolvierte, flog über die Stadt.















Kreis Rottweil - Damit hat in Rottweil in dieser Deutlichkeit wohl niemand gerechnet. Für den Mittwochnachmittag war in Geislingen ein Testflug der Luftwaffe angekündigt, um zu demonstieren, wie sich der Flugverkehr des geplanten KSK-Testgeländes im Zollernalbkreis auswirken wird. In den Ortsteilen Rottweils und Oberndorfs an der Kreisgrenze war erwartet worden, dass man womöglich etwas hört oder sieht. Doch die Realität übertraf dies bei weitem. Der Airbus kreiste über das Rottweiler Stadtgebiet, tauchte mehrfach innerhalb einer Stunde gut sicht- und hörbar hinter der Kulisse des Kapellenturms oder beim 246 Meter hohen Testturm auf dem Berner Feld auf. Flugverbotszone? Wie dies vorab von der Bundeswehr geregelt wurde, wird noch zu klären sein.

Maschine ist weithin zu hören

Das Dröhnen der mächtigen Maschine war weithin zu hören. Am Rottweiler Hauptstraßenkreuz richteten sich besorgte Blicke nach oben. "Was ist denn da los?", "Bedrohlich!", so die Kommentare der Passanten. Auch Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß beobachtete das Geschehen höchst überrascht.

Die Debatte, in wie weit der Kreis Rottweil durch das geplante Übungsgelände des Kommandos Spezialkräfte am Waldhof in Geislingen tangiert sein wird, wird nach diesem Tag eine neue Dynamik bekommen. Auf dem Waldhof soll für das KSK ein "Absetzgelände" für Fallschirm-Einsatzübungungen entstehen.