Einsatz in Donaueschingen Polizeihubschrauber auf der Suche nach Verdächtigem

Hubschrauber sind mit 80 Dezibel extrem laut. Sogar ein startendes Flugzeug erreicht keinen so hohen Lärmpegel. Kaum verwunderlich also, dass es vielen Donaueschingern auffiel, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Hubschrauber über der Stadt kreiste.