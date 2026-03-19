Testfahrt in Weinstadt: 45 Minuten lang ohne Hände am Steuer – Wie gut ist der „Autopilot“ von Tesla?

Tesla hofft auf den Durchbruch in Europa mit dem Full-Self-Drive. Noch ist das Assistenzsystem nicht zugelassen. Eine Mitfahrt in der Nähe von Stuttgart gibt aber Aufschluss.
45 Minuten Fahrt – und das Lenkrad wird nur einmal berührt. Nein, das ist keine Ausfahrt mit einem selbstfahrenden Auto in Los Angeles oder Peking – sondern in Weinstadt im Rems-Murr-Kreis. Hier, wie derzeit in mehreren deutschen Städten, lädt Tesla ein, sich selbst ein Bild vom selbstfahrenden Assistenzsystem Full-Self-Driving (FSD) zu machen.