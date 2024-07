1 Treffer für den VfL Sindelfingen: Die Gastgeber setzten sich am Ende mit 3:1 gegen die TSG II durch. Foto: Eibner

Die U23 der TSG Balingen verliert am Montagabend mit 1:3 beim VfL Sindelfingen. Wir haben mit Trainer Philipp Wolf über die Partie gesprochen.









Nach dem die U23 der TSG Balingen am 2. Juli in die Vorbereitung gestartet war, stand am Montag die erste Standortbestimmung an. Gegen den Landesligisten VfL Sindelfingen kassierte die Elf von Neu-Coach Philipp Wolf eine 1:3-Niederlage.