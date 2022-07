9 Marco Wolf (links) und Babis Drakas machten zusammen drei Tore. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart II hat sich beim Testspiel am Samstag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen vor allem in der Offensive von seiner besten Seite gezeigt. Der Fußball-Regionalligist siegte gegen den Verbandsligisten mit 6:2 (2:2).

In der ersten Halbzeit konnte der Außenseiter die Partie noch offen gestalten. Die U21 des VfB ging in der 11. Minute durch Jonas Weik in Führung. Der Gastgeber glich durch Nedim Pepic aus (21. Minute). Auch auf das 2:1 durch Patrick Kapp (27.) hatte Calcio noch vor der Pause die passende Antwort parat. Mikael Arslan markierte mit dem Halbzeitpfiff den erneuten Ausgleich.

Drakas trifft doppelt

Im zweiten Durchgang schaltete die Elf von Trainer Frank Fahrenhorst aber einen Gang höher und war nun deutlich überlegen. Anrie Chase sorgte in der 57. Minute für das 3:2. Doppelpacker Babis Drakas (65. und 84.) und Marco Wolf (83.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Am Ende setzte sich der VfB II mit 6:2 durch.

Am Montag startet die U21 in ihr Trainingslager in Tauberbischofsheim. Zum Abschluss dessen spielt der VfB am Samstag gegen die Offenbacher Kickers (Anpfiff: 12 Uhr)