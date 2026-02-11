Test des KI-Chatbots: Schon mit der Schwarzwald-Marie gechattet?

Kann die KI-generierte „Schwarzwald-Marie“ der Schwarzwald-Tourismus GmbH wirklich Ausflüge planen – oder sind die gelieferten Informationen doch fehlerhaft?
Der mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Chatbot „Schwarzwald-Marie“ der Schwarzwald-Tourismus GmbH soll Fragen touristischer Natur beantworten, also Wanderrouten oder Aktivitäten im Schwarzwald raussuchen. Berichten zufolge unterlaufen der virtuellen Assistentin dabei allerdings immer wieder Fehler. Ob an diesen Berichten etwas dran ist – wir haben es getestet.