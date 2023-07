Aus Testspielergebnissen etwas abzuleiten, fällt oftmals nicht leicht. Manche Mannschaften sind in ihrer Vorbereitung unterschiedlich weit, ihre Trainer nehmen während der Begegnung häufig einige Wechsel vor. Ein Ziel ist aber klar: Es gilt, möglichst viele Schlüsse aus diesen Partien ziehen. Das gelang den Stuttgarter Kickers um Mustafa Ünal beim FV Illertissen. „Es war ein sehr guter Test mit sehr wichtigen, tollen Erkenntnissen, die uns zu einem frühen Zeitpunkt in der Vorbereitung weiterbringen“, sagte der Coach des Regionalliga-Aufsteigers am Samstagabend.

Zuvor hatte sein Team – eine Woche nach dem 4:1 beim Oberligisten 1. Göppinger SV – die zweite Vorbereitungspartie mit 1:4 (1:1) verloren. „Man hat gesehen, dass gegen Regionalligisten Fehler schnell bestraft werden“, sagte Ünal, der auch auf das gegnerische Tempo im Spiel sowie auf die Intensität und Zweikampfführung einging.

„Man hat zwei unterschiedliche Hälften gesehen“, meinte Sportdirektor Marc Stein. Das gehöre zu diesem frühen Zeitpunkt in der Vorbereitung dazu. „Wir haben es in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht, hatten viele hohe Ballgewinne. Wir haben es im letzten Drittel nicht ganz sauber ausgespielt, ansonsten hätten wir noch zwei, drei hochkarätige Chancen mehr gehabt“, blickte der Ex-Kickers-Spieler auf die ersten 45 Minuten zurück.

Auch der Trainer sah gegen einen guten Gegner eine „sehr ordentliche“ erste Hälfte. Anschließend wechselte er auf allen elf Positionen. „In der zweiten Hälfte hat man schon noch Defizite gesehen, aber das ist normal. Wir haben noch nicht mal zwei Wochen trainiert“, meinte Ünal aber.

Der FV Illertissen startet bereits am 22. Juli in die Saison in der Regionalliga Bayern und ist in seiner Vorbereitung entsprechend weiter als die Stuttgarter. Die Gastgeber glichen noch vor dem Seitenwechsel aus und erhöhten danach auf 4:1.

Der große Konkurrenzkampf

Niklas Antlitz hatte die Kickers zuvor 1:0 in Führung geschossen. „Nicht nur er, auch die anderen haben sich sehr gut eingefügt“, lobte der Coach die Neuzugänge. Generell verlaufe die am 28. Juni gestartete Vorbereitung bisher zufriedenstellend: „Die Jungs ziehen richtig gut mit.“ Der breite Kader sorge für sehr viel Konkurrenz, sehr viel Druck. „Das werden wir aber auch brauchen für unsere Ziele“, sagte Mustafa Ünal in dem Wissen: Am sehr großen Kader „wird sich noch ein bisschen etwas ändern“.

Ganz vollzählig ist das 32er-Aufgebot nicht: Torhüter Leon Neaime (Schulterverletzung) wird länger ausfallen. Daniel Kalajdzic (Schulterprobleme) und der angeschlagene Malte Moos können derzeit ebenfalls nicht mittrainieren. Marian Riedinger fehlt aufgrund seines Kreuzbandrisses bereits seit März.

Kickers-Aufstellung beim FVI

1. Hälfte Felix Dornebusch – Denis Zagaria, Sinan Tekerci, Konrad Riehle, Niklas Kolbe, Cedric Guarino, Leon Maier, David Braig, Lukas Kiefer, Niklas Antlitz, Flamur Berisha.

2. Hälfte Maximilian Otto – David Kammerbauer, Loris Maier, Kevin Dicklhuber, Jonas Kohler, Nico Blank, Paul Polauke, Oguzhan Kececi, David Stojak, Halim Eroglu, Rafael Terpsiadis.

Termine

Testspiele

Kickers – SC Freiburg II (Freitag, 14. Juli, 18 Uhr; Gazi-Stadion auf der Waldau), Kickers – FC Augsburg II (Samstag, 15. Juli, 14 Uhr; Bezirkssportanlage Waldau), Kickers – FC Holzhausen (Dienstag, 18. Juli, 18.30 Uhr; ADM-Sportpark). (jüf)

Pflichtspiele

TSGV Waldstetten/1. Göppinger SV – Kickers (Samstag, 29. Juli/2. WFV-Pokal-Runde), Kickers Offenbach – Kickers (Freitag, 4. August/1. Regionalliga-Spieltag). (rsp)