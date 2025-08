Test am Freitag: Dickes Lob an den „Flickenteppich“

Der Trip zum S-Cup nach Altensteig hat sich für den HBW Balingen-Weilstetten gelohnt. 29:21 gegen den HC Erlangen, 22:24 gegen den späteren Turniersieger Frisch Auf Göppingen und 39:34 gegen Mors-Thy Håndbold – völlig überraschend belegte der Handball-Zweitligist beim top besetzten Vorbereitungsturnier im Schwarzwald Platz drei – und mit Csaba Leimeter wurde ein HBW-Linkshänder als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Gemischte Truppe verdient sich großes Lob

HBW-Trainer Matti Flohr hingegen wollte keinen aus seiner Mannschaft explizit herausheben. „Da kann ich niemanden nennen und auch nicht sagen, dass ich von jemandem etwas enttäuscht gewesen wäre. Wir haben in allen Konstellationen Energie auf die Platte gebracht. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir drei starke Gegner hatten und gegen zwei von ihnen siegreich waren. Das ist schon top. Und auch im Spiel gegen Göppingen hatten wir unsere Chancen. Ganz wichtig war, dass kein weiterer Verletzter dazugekommen ist“, sagte Flohr.

Weiterhin viele Fragezeichen

Fast schon liebevoll hatte er seinen Altensteig-Kader nach dem Turnierstart als „Flickenteppich“ bezeichnet. Und tatsächlich war die Zusammensetzung des Teams am Ende der dritten Trainingswoche nicht gerade so, wie sie sich ein Trainer, der einen größeren Umbruch zu bewältigen hat, wünschen dürfte. Neben Rechtsaußen Elias Fügel (Knie) fehlten mit Elias Huber (Knie), Magnus Grupe (Wade) und Yonatan Dayan (Knie und Sprunggelenk), der doch noch nicht fit für einen Einsatz war, die drei etatmäßigen Spielmacher. Neuzugang Georg Pöhle der in den vorherigen Tests in der Rückraummitte ausgeholfen hatte, musste am Wochenende krank passen. Somit blieben für den zentralen Aufbau mit Merlin Fuß ein in den Tests bereits auf dieser Position erprobter Linkshänder und Youngster David Selinka aus dem Drittliga-Team, der seine Sache ebenso gut machte, wie seine Kollegen Lars Bänsch und Felix Eisele – phasenweise standen die drei gleichzeitig auf dem Feld.

Auf sämtlichen Positionen überzeugend

„Die drei sind im Laufe des Turniers immer mutiger geworden und haben ihren Beitrag geleistet“, sagte Flohr, der auch mit der Leistung seiner Torhüter Mateusz Kornecki und Benedek Nagy vollauf zufrieden war. „Beide waren auf einem sehr guten Niveau. Man sieht schon, dass sich die intensive Betreuung durch Nikola Marinovic bezahlt macht“, so Flohr. In der Tat hatte seine Mannschaft in den Partien gegen den HC Erlangen und Mors-Thy den Torhütervorteil klar auf seiner Seite, allein gegen Göppingen war das Verhältnis recht ausgeglichen – dabei wurde Frisch-Auf-Keeper Kristian Saeveras als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Und was Stefan Bauer und Till Wente als Duo in der Abwehr gezeigt haben, hat mir richtig gut gefallen – aber auch bei Tobias Heinzelmann und Lars Bänsch – es war schon beeindruckend, wie wir in der Abwehr gestanden sind“, sagte HBW-Coach Flohr. Der war zudem froh darüber, dass Mex Raguse in allen drei Turnierspielen dabei war.

Bereits am kommenden Freitag bestreiten die „Gallier“ ihr nächstes Testspiel gegen einen Top-Gegner. In der Mössinger Steinlachhalle treffen sie um 19 Uhr auf den Erstligisten Rhein-Neckar Löwen. Bis dahin wird Flohr zumindest Pöhle wieder zur Verfügung stehen. Um die Truppe bis zum Saisonstart am Freitag, 29. August, beim Erstliga-Absteiger 1. VfL Potsdam eingespielt zu bekommen, sollten es aber bald ein paar Spieler mehr sein. „Wir brauchen unsere Reha-Jungs. Die müssen Gas geben und zu dieser Mannschaft aufschließen“, sagte Flohr.