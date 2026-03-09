Terrorverdacht: Ermittlungen zu Sprengsatz vor Mamdanis Amtssitz in New York

1 Vor dem Amtssitz des New Yorker Bürgermeisters eskalierten Proteste. (Archivfoto) Foto: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa Vor der Residenz von Bürgermeister Zohran Mamdani prallen rechte Aktivisten und Gegendemonstranten aufeinander. Plötzlich fliegt ein «improvisierter Sprengsatz». Wer hat ihn geworfen - und warum?







New York - Bei Protesten vor dem Amtssitz von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein "improvisierter Sprengsatz" aus der Menge heraus geworfen worden. "Er hätte Menschen ernsthaft verletzen oder töten können", sei aber nicht explodiert, teilte New Yorks Polizeichefin Jessica Tisch mit. Ein weiterer mutmaßlicher Sprengsatz, der später in einem unweit des Tatorts abgestellten Auto entdeckt wurde, werde ebenfalls untersucht - es bestehe Terrorverdacht. An den Ermittlungen sei die Bundespolizei FBI beteiligt.