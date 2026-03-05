Terrorprozess: Prozess um rechte Terrorgruppe - ohne Öffentlichkeit

Sie sind jung, radikal und laut Anklage Terroristen. Der Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder und einen Unterstützer einer rechtsextremen Gruppe findet ohne Öffentlichkeit statt.
Hamburg - Vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg hat am Vormittag der Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder beziehungsweise einen Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" begonnen. Aufgrund des jungen Alters der Angeklagten wurde die Öffentlichkeit nach der Anklageverlegung bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen.