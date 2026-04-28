Terrorismus: Prozess um mutmaßlichen Anschlag auf Swift-Konzert startet

Drei Konzerte hatte US-Superstar Taylor Swift 2024 in Wien geplant. Kurz davor wurden mutmaßliche Anschlagspläne aufgedeckt. Ein Prozess soll die Geschichte rund um die geplatzten Auftritte aufhellen.
Wiener Neustadt - Knapp zwei Jahre nach den wegen Terrorgefahr abgesagten Taylor-Swift-Konzerten in Wien beginnt der Prozess gegen zwei Mitglieder einer mutmaßlichen Terrorzelle. Der 21 Jahre alte IS-Anhänger Beran A. soll laut Staatsanwaltschaft beim Swift-Konzert am 9. August 2024 ein Blutbad geplant haben. Der gleichaltrige zweite Angeklagte Arda K. wollte der Justiz zufolge ein Anschlag in Istanbul verüben, hat aber mit den Plänen für das Swift-Konzert nicht direkt etwas zu tun. Beiden Männern drohen im Verfahren vor dem Landesgericht Wiener Neustadt lange Haftstrafen.