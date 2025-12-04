Die NSU-Terroristin sagt in Dresden als Zeugin aus. Auf der Anklagebank sitzt eine mutmaßliche Vertraute und Unterstützerin. Zschäpes Aussage soll Klarheit über ihre Rolle für die Terrorzelle bringen.
Dresden - Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe hat die Beschaffung eines offiziellen Führerscheins als "wichtigste Handlung" für die Terrorzelle bezeichnet. "Es war wichtig, dass man offiziell fahren kann", sagte Zschäpe als Zeugin beim Prozess gegen eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin am Oberlandesgericht (OLG) in Dresden. Das sei eine ganz große Priorität gewesen.