2 Hass auf die Regierung gab der amerikanische Attentäter als Motiv an. (Archivbild) Foto: Anonymous/AP/dpa

Es war ein Schock für die USA. Vor 30 Jahren verübte ein Rechtsextremist einen Anschlag in Oklahoma, 168 Menschen sterben. Beim Gedenken spricht Ex-Präsident Clinton über die Spaltung des Landes.









Link kopiert



Washington - Am 30. Jahrestag des verheerendsten Terroranschlags, den ein Amerikaner in den USA verübt hat, haben die Menschen in Oklahoma der Opfer gedacht. Ex-Präsident Bill Clinton sprach bei der Zeremonie in Erinnerung an die 168 Toten.