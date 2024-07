Terrorgefahr: Berichte: US-Militär in Europa in erhöhter Alarmbereitschaft

Berichte: US-Militär in Europa in erhöhter Alarmbereitschaft

1 Eucom-Hauptquartier in Stuttgart: Erhöhte Sicherheitsstufe für US-Militär in Europa. Foto: Marijan Murat/dpa

Im Pentagon gibt es offenbar Sorge wegen einer erhöhten Terrorgefahr für Einrichtungen des US-Militärs in Europa. Die Gründe dafür bleiben geheim.









Washington - Auf US-Militärstützpunkten in Deutschland und anderen europäischen Ländern herrscht Medienberichten zufolge erhöhte Alarmbereitschaft wegen Terrorgefahr. Das Pentagon habe auf den Stützpunkten am Wochenende die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf zwei nicht namentliche genannte Regierungsvertreter. Diese Sicherheitsstufe namens Force Protection Condition Charlie gilt, wenn von einer unmittelbar bevorstehenden Terrorbedrohung ausgegangen wird.