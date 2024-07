Terrorgefahr bei der US-Army: Stau in Böblingen – Bedrohungslage „Charlie“ bei US-Militärbasen

1 Alarmstufe „Charlie“ am Böblinger US-Standort. Foto: JPS

Das US-Militär ist unter anderem in Böblingen in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Terrorgefahr wird als groß angesehen. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt.









Link kopiert



Für viele Pendler ging am Montagmorgen rund um die von der US-Army in Böblingen betriebene Panzerkaserne nichts mehr. Die Panzerstraße, die von der Thermalbadkreuzung an der Kaserne vorbei nach Schönaich führt, war über Stunden beidseits völlig verstopft. Autofahrer, die aus Schönaich kommend zur Autobahn fahren wollten, drehten teilweise wieder um. Auch die Thermalbadkreuzung an sich war in Richtung Schönaich dicht.