Terroranschlag in Sydney: Hunderte Surfer gedenken am Bondi Beach der Terroropfer

Sydney - In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. Sie formten hierzu am Morgen mit ihren Surfbretter im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten. Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte.

Der Bondi Beach ist Australiens berühmtester Strand und bei einheimischen Surfern und Touristen beliebt. Zwei Attentäter hatten dort am Sonntag während des jüdischen Lichterfests Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen. 15 Verletzte werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der Strand war am Donnerstag größtenteils wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.