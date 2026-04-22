Terrassentür aufgehebelt: Dieb steigt in Offenburger Wohnung ein – und stiehlt Kaffeemaschine

1 Nachdem ein Einbrecher am Dienstagabend in ein Mehrfamilienhaus in Offenburg eingestiegen war, durchwühlte er mehrere Schränke und stahl schließlich eine Kaffeemaschine sowie Bargeld. Foto: Inderlied/dpa Ein Unbekannter hat sich am Dienstagabend über eine Terrasse Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und Bargeld sowie eine Kaffeemaschine gestohlen.







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Ein Unbekannter hat sich am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 21 Uhr über eine Terrasse Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Kronenplatz“ verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Terrassentür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Laut einer Mitteilung der Polizei Offenburg öffnete und durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schränke.