1 Die einen dürfen in Villingen bis 22 Uhr ihre Außenbewirtschaftung betreiben, die anderen bis 23 oder 0 Uhr. In anderen Städten gibt es solche Unterschiede nicht. Foto: Eva-Maria Huber Immer mehr Lokale in VS müssen ihre Terrassen um 22 Uhr räumen – wegen Lärmprognosen. Wie machen es Freiburg, Karlsruhe und Konstanz? Der Städtevergleich im Detail.







Link kopiert



Die Liste der Lokale, die aufgrund von Anwohnerbeschwerden oder Lärmberechnungsprognosen in VS früher ihre Terrassen räumen müssen, ist länger geworden. Das Apero hat es getroffen, die Sushibar in der Niederen Straße, das Varia in der Rietstraße, zuvor das „Zuma“ und „Don Antonio“ in der Färberstraße.