Terrassenbau-Museum in Schramberg: Spektakulär von außen und von innen

1 Hinter der spektakulären Gestalt des Terrassenbaus verbirgt sich eine Reise durch die Geschichte der Schwarzwalduhren und der Firma Junghans. Foto: Matthias Hangst/Getty Images for Terrassenbau Museum Junghans/Matthias Hangst

Das Terrassenbau-Museum zeigt die Geschichte des Uhrenbaus im Schwarzwald und der Firma Junghans. Das Gebäude ist ein Juwel der Industrie-Architektur.









Es gibt wenige Museen, die bereits von außen eine spektakuläre Optik bieten. Der Junghans-Terrassenbau in der Schramberger Geißhalde gehört ohne Zweifel dazu. Der einzigartige Entwurf des Stuttgarter Architekten Philipp Jakob Manz trägt seine Form schon im Namen. Der stufige Aufbau des Gebäudes in Hanglage stellte in der Zeit, als hier noch die Uhren-Produktion brummte, sicher, dass möglichst viel Licht zu den Arbeitsplätzen vordrang. Zwei Treppenhäuser sorgten gewissermaßen für eine „umlaufende“ Produktion. In einem wurden die Einzelteile hinaufgetragen und die fertigen Uhren das andere hinunter.