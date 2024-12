Terminkollision mit Bundestagswahl: Der Fasnachtsumzug in Sulz ist abgesagt

Fasent am Tag der Bundestagswahl? Narren in Sulz, Orschweier und Seelbach bangen um ihre Umzüge

Der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl schmeckt den Zünften so gar nicht. Am 23. Februar stehen in der Region Umzüge an. Das sorgt für logistische Probleme, sogar eine Absage steht im Raum.