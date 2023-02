1 Der Umzug der Historischen Narrozunft Villingen gehört zu den Höhepunkten der Fastnacht. Foto: Marc Eich

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist reich an Geschichte und an Brauchtum. Eine Auswahl an Veranstaltungen, bei denen sich in den kommenden Tag ein Besuch lohnt.









Mit dem Abstauben am Dreikönigstag beginnt für die Narren im Südwesten jedes Jahr die Fastnacht. Ihren Höhenpunkt erreicht sie zwischen dem Schmotzigen Donnerstag und Fastnachtsdienstag, vom 16. bis 21. Februar, bis am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. Zumindest fast überall.

Wir geben einen Überblick über traditionsreiche, sehenswerte und originelle Fastnachtsveranstaltungen zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee.

Schwarzwald

Villingen: Narrozunft

Villingen-Schwenningen ist reich an Fastnachtsvereinen. Der traditionsreichste davon ist mit mehr als 4000 Mitgliedern die historische Narrozunft Villingen. Bereits im Namen steckt die Symbolfigur der Villinger Fasnet, der Narro, im Volksmund auch Maschgere genannt. Er entwickelte sich bereits im 14. Jahrhundert, und gleichzeitig wurde Villingen, das damals unter österreichischer Herrschaft stand, zur Fastnachtshochburg in vorderösterreichischen Landen. Das Brauchtum in der Stadt reicht sogar noch weiter zurück. Wie reich es ist, zeigt sich am Fastnachtsmontag beim historischen Umzug der Narrozunft und nachmittags beim Maschgere-Lauf.

Wann? Montag, 20. Februar, 9 Uhr und 14.15 Uhr

Kosten: Das Villinger Fastnachtsabzeichen gibt es für 5 Euro und ist neben Umzug und Maschgere-Lauf am Montag auch für den großen Umzug der Zuggesellschaft (alle Narren und Zünfte aus der Umgebung) am Fasnetsdienstag gültig.

Schwenningen: Umzug

Der Schwenninger Hansel zieht durch die Stadt. Foto: Kienzler

Wenn Tausende Hästräger aus Nah und Fern die Sturmbaldstraße und die Muslen herunterlaufen, -springen oder -fahren, dann gibt es immer wieder ein einmaliges Bild in der Schwenninger Innenstadt. Alle Jahre wieder lassen sich Zehntausende Zuschauer das Spekakel in Schwenningen nicht entgehen.

Wann? Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr

Kosten: Das Umzugsabzeichen gilt nicht nur für den Umzug, sondern generell für die Schwenninger Fasnet. Es kostet in diesem Jahr 5 Euro.

Triberg: Rote Höllengestalten

Immer wieder sehenswert: Der Fackelumzug der Triberger Teufel durch die Stadt. Foto: Kienzler

Trommelwirbel und flackernde Schatten an den Hauswänden: Stimmungsvoller Höhepunkt des „Schmutzige Dunschdig“ im Schwarzwald ist unter anderem der historische Fackelumzug der Triberger Teufel. Begleitet von mehreren Musikgruppen ziehen die roten Höllengestalten am Abend durch die Innenstadt, begrüßt von zahlreichen Zuschauern. 2023 jährt sich der beliebte Umzug übrigens zum 40. Mal.

Wann: Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr

Kosten: o.A.

Donaueschingen: Schaurig-schönes Spektakel

Am Freitag nach dem Schmotzigen laden die Stadt- und Schellenberghexen in Donaueschingen zum schaurig-schönen Spektakel ein. Hexen, Geister und Kobolde ziehen am Abend durch die Stadt, ehe auf dem alten Festhallenplatz das große Hexenfeuer angeworfen wird. Dort wagen die Hexen wagemutige Sprünge durchs Feuer, ehe es anschließend weiter zum Hexenball geht.

Wann? Freitag, 17. Februar, 18.45 Uhr

Kosten? Umzug gratis, Hexenball 15 Euro (AK)

Elzach: Schuttig-Umzüge

Der Elzacher Schuttig. Foto: Eibner-Pressefoto

Der Schuttig dominiert die Fasnet in Elzach (Landkreis Emmendingen). Diese Narrengestalt gibt es nirgends sonst, entsprechend charakteristisch ist ihr Aussehen. Das rote, zottelige Gewand des Schuttig erinnert an die in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht weit verbreiteten Spättlenarren. Auf dem Kopf trägt er einen Dreispitz-Strohhut, der mit Schneckenhäusern besetzt ist. Zu erleben ist der wilde Geselle bei den großen Schuttigumzügen am Fastnachtssonntag und Fastnachtsdienstag. Etwas Besonderes ist der Fackelumzug: Er beginnt am Sonntagabend um 20 Uhr und endet mit dem Fackelverbrennen.

Wann? Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr und 20 Uhr, sowie Dienstag, 21. Februar, 15 Uhr

Kosten: o.A.

Kinzigtal: Wolfacher Nasenzügler

Die Wolfacher Nasenzügler in Aktion. Foto: Springmann

Eine besondere Tour durch die „Tatorte“ der Festtage stellt der Wolfacher Nasenzug dar: Mit dem Kittel „letz“ (verkehrt) herum, einem Holzspan am Hut und einem Krachinstrument ziehen die Nasenzügler in einer langen Schlange durch die Lokale. Besonderen Wert legen die Herren auf ihre kreativen selbst gebastelten Nasen: Besonders auffällig sollen sie sein und dabei auch gerne aktuelle Geschehnisse aufgreifen. Besonderes Augenmerk gilt dem Stadtbrunnen. Dort werden die Damen, die sich unerlaubt als Männer verkleidet unter die Nasenzügler mischen, baden geschickt. Werden alle entdeckt? Und wie viele Frauen werden in diesem Jahr ins kalte Wasser geworfen? Schließlich landet der Zug im Schlosshof, wo sich minutenlang eine große Schnecke um die alte Linde aufwickelt. Dort steigt der Anführer auf die Bank unter dem Baum und hält die letzte öffentliche Rede der Fasnet und verkündet: „‘s goht degege“!

Wann? Fasnetsdienstag, 21. Februar, ab 17 Uhr

Kosten: Das Spektakel in der Hauptstraße ist gratis

Rottweil: Traditioneller Narrensprung

Berühmte Rottweiler Sprungfigur: der Federahannes. Foto: dpa

Wenn es am Fastnachtsmontag in Rottweil 8 Uhr schlägt, dann geht den Narren das Herz auf: Der historische Narrensprung beginnt. Tausende Federahannes, Gschell, Biß, Schantle und Fransenkleidle gehen durch das Schwarze Tor d’Stadt nab, und noch viel mehr Zuschauer säumen die Straßen der historischen Innenstadt. Wer juckt, wer springt und die Zuschauer neckt, wer welche Larve und wie viele Glocken trägt und wie aufgesagt wird, das ist streng geregelt in der traditionsreichen Rottweiler Fasnet. Sie wird in einer Urkunde von 1310 zum ersten Mal erwähnt.

Wann? 20. Februar, 8 Uhr, 21. Februar, 8 Uhr und 14 Uhr

Kosten: die teilnehmenden Narren müssen vorab eine Sprungkarte erwerben, für die Zuschauer ist der Besuch kostenlos.

Oberndorf: Narrensprung

Natürlich darf in dieser Auflistung auch der große historische Narrensprung in Oberndorf nicht fehlen. Mehr als 2000 Kleidlesträger sowie Musiker ziehen am Fasnetsdienstag morgens durch die Stadt und in etwas kleinerer Besetzung noch mal am Nachmittag. Auch für Nicht-Oberndorfer mal ein Grund, der Neckarstadt einen Besuch abzustatten. Am Ende des Sprungs gibt es in der Talstadt einen großen Narrenreigen, bei dem alle teilnehmenden Musikkapellen abwechselnd noch einmal den Oberndorfer Narrenmarsch spielen.

Wann? Dienstag, 21. Februar, 8.30 Uhr und 14.30 Uhr

Kosten: Für Zuschauer kostenlos

Schramberg: Da-Bach-na-Fahrt

Der Fastnachtshöhepunkt in Schramberg (Kreis Rottweil) ist ein nasskaltes Vergnügen: die "Da-Bach-na-Fahrt". In Zubern fahren wagemutige Fastnachtsfans die Schiltach hinunter. Ehe es so weit ist und um 13 Uhr der Startschuss fällt, gibt es allerdings ab 10.30 Uhr einen Umzug mit den Zubern durch die Innenstadt. Denn die "Gefährte" sind aufwendig dekoriert. Manche erinnern an die Mottowagen beim rheinischen Karneval. Rund 30.000 Zuschauer erleben anschließend mit, wie die "Da-Bach-na-Fahrer" die Fahrt durch die eiskalte Schiltach und über drei Rutschen meistern.

Wann? Montag, 20. Februar, 13 Uhr

Kosten: Das Abzeichen für die Bach-na-Fahrt inklusive den anschließenden Umzug kostet 4 Euro.

Dornstetten: Narrengericht

Am Sonntag vor dem Schmotzigen (diesmal am 12. Februar) laden die Dornstetter Drillerhansele alljährlich zu ihrem berüchtigten Narrengericht ein. Das Spektakel startet mit einem närrischen Umzug durch die Gemeinde, ehe auf dem historischen Marktplatz das Narrengericht tagt. Delinquent ist in diesem Jahr Kabarettist Bernd Kohlhepp (“Hämmerle“).

Wann? Sonntag, 12. Februar, ab 13 Uhr

Kosten: 3 Euro für Umzug und Narrengericht

Alb

Grosselfingen: Ehrsames Narrengericht

Wenn alle paar Jahre das ehrsame Narrengericht zu Grosselfingen (Zollernalbkreis) tagt, dann wird das 2.100-Seelen-Dorf zum venezianischen Reich erklärt und dabei zu einer stimmungsvollen Freilichtbühne. 2023 ist solch ein Jahr, in dem das jahrhundertealte Fastnachtsspiel seinen Lauf nimmt. Das Narrengericht ist zugleich Gründer der Marienbruderschaft von 1623. Deren 400-jähriges Bestehen wird heuer gefeiert. Rund sechs Stunden lang dauert das Spektakel, 350 Mitspieler gibt es. Die extra dafür angefertigten Fastnachtshäser dürfen nur zur Aufführung getragen werden – niemals an der normalen Fastnacht und schon gar nicht außerhalb Grosselfingens.

Wann? Sonntag, 12. und Donnerstag, 16. Februar

Kosten: o.A.

Sigmaringen: Bräuteln

Seit mindestens 300 Jahren wird in Sigmaringen an der Fastnacht gebräutelt. Dies belegt eine Rechnung von 1723 im fürstlichen Archiv. Das 300. Jubiläum, genau wie ihren 111. Geburtstag, feiert die Narrenzunft Vetter Guser 2023. Zu Besuch kommen dafür andere Bräutelzünfte aus Hohenzollern. Das Bräuteln ist ein sogenannter Heischebrauch. Frisch verheiratete Männer – auch Ehejubilare und verheiratete Zugezogene können sich bräuteln lassen – werden dabei von den ledigen Bräutlingsgesellen auf einer Stange um den Marktbrunnen getragen. Dabei werfen sie Brezeln, Würstchen und Süßigkeiten aus.

Wann? Sonntag, 19. Februar (großer Bräuteltag), sowie Dienstag, 21.Februar,10 Uhr (Bräuteln)

Kosten: 4 Euro

Schömberg: Bolanes

Bolanes, also Polonaise, wird der Tanz der Narren in Schömberg (Zollernalbkreis) genannt. Er hat das Stausee-Städtchen weithin bekannt gemacht. Bis zu 600 Hästräger jucken dabei in einem scheinbaren Chaos über den Schömberger Marktplatz, während zwei Husaren für Ordnung sorgen. So bietet sich ein wunderschönes, farbenfrohes Bild. Getanzt wird zum Narrenmarsch, bis ein Walzer den Bolanes beendet. Der Bolanes ist dreimal zu erleben.

Wann? Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr; Montag, 20. Februar, 10.31 Uhr; Dienstag, 21. Februar, 11 Uhr

Kosten: o.A.

Bodensee

Stockach: Narrengericht tagt

Das Stockacher Narrengericht hat seine "Heimat" deutschlandweit bekannt gemacht. Das liegt nicht nur an seiner bald 900 Jahre alten Geschichte, sondern auch an den Angeklagten – berühmten Politikern. Das nächste Mal tagt das Narrengericht am "Schmotzige Dunschtig", die Verhandlung beginnt um 17 Uhr. „Angeklagt“ ist in diesem Jahr der FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki. Sicher ist schon jetzt, dass die Strafe in "Eimern Wein" erfolgt, wobei ein solcher Eimer 60 Liter fasst. Darüber hinaus hat die "Stockemer Fasnet" noch eine Besonderheit. Sie endet erst mitten in der Fastenzeit, am Sonntag Lätare (19. März), mit dem Narrenbaumfällen um 5 Uhr morgens.

Wann? 16. Februar, 17 Uhr

Kosten: 13,80 Euro, Tickets müssen vorab unter https://narrengericht.tickettoaster.de/produkte reserviert werden

Überlingen: Narren im Konzert

Das Überlinger Hänsele. Foto: Schnekenburger

»Machet, tanzet, lachet mit, daß es e reate Fasnet git. Juhu!«: Was sich die Überlinger Narrenzunft auf die Fahnen schreibt, passt bestens zu einem wichtigen Bestandteil der örtlichen Fasnet, dem Narrenkonzert. Den Stoff für die Stückle, die dort aufgeführt werden, liefert das Stadtgeschehen. Aufführungen gibt es vom 3. bis 7. Februar täglich im Kurhaus. Der große Umzug findet am Fastnachtssonntag statt. Die Überlinger Zunft gehört wie Rottweil, Oberndorf und Elzach zum sogenannten Viererbund. Die vier waren vor Jahrzehnten aus der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte ausgetreten, um sich fortan auf die eigene Fastnacht zu konzentrieren.

Wann? 3./4., 6./7. Februar, 20 Uhr, 5. Februar, 18 Uhr (Narrenkonzert), 19. Februar, 14.30 Uhr (Umzug)

Kosten: Eintritt zum Konzert 10 bis 15 Euro