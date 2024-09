Termine in Bad Dürrheim: Auch 2025 ist in der Stadt einiges los

1 2025 gibt es wieder ein Lichterfest, das an zwei Abenden stattfindet. (Archiv) Foto: Wilfried Strohmeier

Die Vereine, Stadt und die Kur und Bäder GmbH trafen sich zur Terminabstimmung 2025. Es wird wieder ein Lichterfest stattfinden, dieses Mal zwei Tage und die Serie Sommer in Bad Dürrheim wird fortgesetzt mit mehreren Terminen.









Link kopiert



Es gibt einige große Termine, wie der Neujahrsempfang am Freitag, 10. Januar, das große Narrentreffen anlässlich des Jubiläums der Narrenzunft am 8. und 9. Februar, der Riderman findet vom 5. bis 7. September statt und nicht zu vergessen die Bundestagswahl am 28. September. Besprochen wurden auch Termine wie der Tag der Vereine und Sommer in Bad Dürrheim.