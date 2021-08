1 Niederschwellige Impfmöglichkeiten gibt es im ganzen Landkreis. Foto: Gollnow – stock.adobe.com

Niederschwellig und unkompliziert: Das mobile Impfteam aus Dornstetten bietet in den verschiedenen Kommunen des Landkreises Impftermine an. Auch Zweitimpfungen können dort vorgezogen werden.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Niederschwellig haben die Bürger die Möglichkeit, in ihrer jeweiligen Kommune ein Impfangebot wahrzunehmen. Die Termine sind wie folgt: Mittwoch, 11. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Alpirsbach, Krähenbadstraße. Donnerstag, 12. August, von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkauf Horb. Donnerstag, 12. August, von 15 bis 17 Uhr beim Eiswagen am Kinzighaus in Loßburg. Freitag, 13. August, von 13 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz von NKD/kik beim Stadtbahnhof Freudenstadt. Samstag, 14. August, von 10 bis 15 Uhr beim Nationalparkzentrum Ruhestein. Sonntag, 15. August, von 9 bis 12 Uhr im Drive-In Testzentrum beim "Martinique" in Freudenstadt, Glashüttenweg 58. Montag, 16. August, von 10 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz bei dm, Stuttgarter Straße 94 in Freudenstadt.

Angeboten werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson, Biontech, Moderna sowie Astrazeneca, teilt das Landratsamt mit. Gegebenenfalls erforderliche Zweittermine werden vor Ort vereinbart. Weiterhin bleibt auch das KIZ in Dornstetten von Samstag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet und bietet Impfen ohne Termin an.

Eigentlicher Zweittermin lässt sich einfach absagen

Für Ersttermine stehen Johnson & Johnson (Einmalimpfung), die mRNA-Impfstoffe Biontech oder Moderna (Zweittermin nach der dritten bis vierten Woche) oder AstraZeneca (Zweitimpfung nach neun Wochen oder bei Kreuzimpfung mit mRNA nach vier Wochen) zur Verfügung. Zu allen Aktionen und Zeiten kann auch kommen, wer seine Zweitimpfung vorziehen möchte. Das ist sowohl in Dornstetten als auch beim mobilen Impfteam möglich, auch wenn die Erstimpfung in einem anderen Impfzentrum war.

Voraussetzung ist lediglich, dass der notwendige Abstand zur Erstimpfung verstrichen ist und der eigentliche Zweittermin abgesagt wird.

55,9 Prozent im Landkreis mit Vollschutz

Hierfür wählt man einfach unter www.impfterminservice.de das jeweilige Impfzentrum aus, klickt auf den Button "zum Impfzentrum" und dann erscheint oben rechts in Pink "Buchung verwalten". Unter Eingabe des Vermittlungscodes kann der Termin abschließend gelöscht werden. Für alle Impfungen sind Impfpass, Krankenkassenkarte sowie Personalausweis von Vorteil.

Mindestens einmal geimpft sind Stand 1. August 60,7 Prozent der Landkreisbevölkerung, 55,9 Prozent haben eine Vollimmunisierung. Der Landesschnitt liegt bei 58 Prozent Erstgeimpften und 51,7 Prozent Vollimmunisierten.

Das Team des KIZ und der mobilen Impfteams haben inzwischen bereits 45 295 Menschen zum ersten und 39 772 Menschen zum zweiten Mal geimpft. 1350 erhielten die Einmalimpfung von Johnson & Johnson. Darüber hinaus wurden 34 124 Erst- und 37 779 Zweitimpfungen in den 70 Impfpraxen im Landkreis verteilt.