Termine im Advent: Große Übersicht – das sind die Weihnachtsmärkte im Kreis Rottweil

Jetzt ist es bald soweit: Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt. Im Kreis Rottweil gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich die Adventszeit zu versüßen. Hier ein Überblick.
Freunde von Lichterglanz, Glühwein, Punsch und Handwerkskunst kommen jetzt wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Im Kreis Rottweil locken in den nächsten Wochen viele Weihnachtsmärkte – von den großen, mehrtägigen Märkten in den Städten, bis hin zu den kleinen, aber feinen Märkten in vielen Gemeinden, die ebenfalls mit viel Herzblut gestaltet werden. Hier die Termine.