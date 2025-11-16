Termine im Advent: Große Übersicht – das sind die Weihnachtsmärkte im Kreis Rottweil

Jetzt ist es bald soweit: Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt. Im Kreis Rottweil gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich die Adventszeit zu versüßen. Hier ein Überblick.

Freunde von Lichterglanz, Glühwein, Punsch und Handwerkskunst kommen jetzt wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Im Kreis Rottweil locken in den nächsten Wochen viele Weihnachtsmärkte – von den großen, mehrtägigen Märkten in den Städten, bis hin zu den kleinen, aber feinen Märkten in vielen Gemeinden, die ebenfalls mit viel Herzblut gestaltet werden. Hier die Termine.

Sulz

Pünktlich zum ersten Adventswochenende lädt die Stadt Sulz am Freitag, 28. November, erneut zum vorweihnachtlichen Highlight: Unter dem Motto „Sulz erstrahlt – Einstimmung in den Advent“ öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ab 16 Uhr seine Pforten. Um 17 Uhr wird in bewährter Weise die Weihnachtsbeleuchtung im Städtle eingeschaltet. Neben einem vielfältigen Waren- und Speisenangebot haben die HGV-Einzelhandelsgeschäfte zusätzlich bis 21 Uhr geöffnet.

Sulz-Dürrenmettstetten

Am Samstag, 20. Dezember, von 15 bis 22 Uhr findet der Weihnachtsmarkt mit handwerklichen und kulinarischen Ständen am Turm statt. Um 18 Uhr treten die „Alphornissen“ auf.

Sulz-Bergfelden

Der Geflügelhof „Schneckenburger“ veranstaltet am Dienstag, 25. November, einen kleinen und adventlichen Weihnachtsmarkt mit Hobbykünstlern und geselligem Beisammensein. Bewirtet wird ab 10 Uhr.

Sulz-Mühlheim

Der Weihnachtsmarkt in Sulz-Mühlheim findet am Samstag, 29. November von 16 bis 22 Uhr in der Dorfmitte statt. Die Eröffnung findet um 16 Uhr durch die Grundschule statt. Im Anschluss gibt es noch weiteres Programm, unter anderem mit dem Nikolaus und dem Posaunenchor. Angeboten werden Selbstgemachtes zu Deko und Leckereien.

Vöhringen-Wittershausen

Die Gemeinde veranstaltet am Samstag, 6. Dezember, von 14 bis 22 Uhr einen Adventsmarkt auf dem neu angelegten Dorfplatz. Pfarrer Velm eröffnet mit einer Andacht und dem Posaunenchor um 14 Uhr den Markt. Von 15 bis 17 Uhr findet ein Basteln für Kinder in der Fahrzeughalle der Feuerwehr statt.

Dornhan

Der Weihnachtsmarkt beginnt am 29. November um 13 Uhr und endet gegen 21 Uhr.

Die Eröffnung findet ab 13.50 Uhr mit dem Bürgermeister Markus Huber statt. Ein vielfältiges Programm durch verschiedene Gruppen und Klassen findet im Anschluss statt. Schlagersänger Damiano Maiolini, bekannt aus der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ tritt um 16.30 und um 19 Uhr auf. Rund 80 Aussteller werden erwartet. Die Geschäfte sind bis 18 Uhr geöffnet.

Oberndorf

Am Samstag, 6. Dezember von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 7. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt in der Oberstadt statt. Ein Kinderkarussell wird aufgestellt. Angeboten werden Handwerkskunst, verschiedene Speisen und Getränke und eine Modelleisenbahnbörse. Je um 13.30 und um 15 Uhr bietet Fotografin You&Eve ein Nikolausshooting für alle Kinder an.

Oberndorf-Lindenhof

Nach guter Resonanz wird der Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz der Dreifaltigkeitskirche am Samstag, 29. November wiederholt. Eröffnung ist um 14 Uhr.

Der Nikolaus ist vor Ort, die Grundschule und Kindergärten sorgen für Unterhaltung.

Oberndorf-Bochingen

Der Weihnachtsmarkt in Bochingen öffnet traditionell am dritten Adventsamstag, dem 13. Dezember. Er findet von 15 bis 21 Uhr vor dem Bürgerhaus Krone statt.

Oberndorf-Altoberndorf

Auf dem Dorfplatz findet am Freitag, 28. November, der Weihnachtsmarkt ab 17 Uhr statt.

Oberndorf-Hochmössingen

Am Freitag, 21. November, öffnet der Weihnachtsmarkt um 13 Uhr neben der Turn- und Festhalle und endet gegen 17 Uhr.

Auf vielen Weihnachtsmärkten ist großes Programm

Rottweil

In der Oberen Hauptstraße findet von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 14. Dezember der große Weihnachtsmarkt statt. Es werden weihnachtlich geschmückte Hütten mit Marktklassikern und Kunsthandwerk sowie Essens- und Getränkestände mit kulinarischen Spezialitäten auf die Besucher warten.

Die feierliche Eröffnung ist am Donnerstag, 4. Dezember, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Christian Ruf und den Gewerbe- und Handelsverein. An allen Tagen gibt es auf der Bühne ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Akteuren.

Montag bis Donnerstag ist der Markt von 12 bis 20, freitags von 12 bis 21 Uhr, samstags 10 bis 21 Uhr und sonntags 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Dunningen

Adventsmarkt:

Am Samstag, 22. November, gibt es mit dem ersten Adventsmarkt mit Krippenausstellung eine Premiere. Veranstaltet wird dieser vom Heimat- und Kulturverein Dunningen und findet von 11 bis 16 Uhr in den Katakomben der Christophorus-Kapelle statt. Für Kinder gibt es eine kreative Mitmachaktion. Die Eröffnung findet um 11 Uhr statt und wird musikalisch vom Musikverein begleitet.

Dunningen

Weihnachtsmarkt:

Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 29. November, von 14 bis 21 Uhr rund um den Dorfplatz statt. 33 liebevoll geschmückte Stände warten auf die Besucher. Für festliche Klänge sorgen die Musikvereine aus Dunningen und Seedorf. Auch für kleine Besucher gibt es viel zu entdecken. Um 16 Uhr wird in der katholischen Kirche eine Adventsmeditation mit den String Club Players und Les Petits Chanteurs de l’Académie Anne de Guigné angeboten.

Viele Vereine machen mit

Zimmern

In der Arche und auf dem Dorfplatz öffnet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 29. November, um 12 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Um 15 Uhr beschert der Nikolaus die kleinen Gäste, um 16 Uhr tritt die Tanzgruppe des SV Zimmern „Soul Dancers“ auf. Anschließend gibt es musikalische Eindrücke durch den Musikverein und die Jagdbläser des Hegerings.

Deißlingen

Winterzauber

Der Winterzauber findet am Dienstag, 23. Dezember, ab 17 Uhr am Probelokal statt. Es werden verschiedene Getränke und Speisen angeboten. Verkauft werden Weihnachts- und Winterdekoartikel, sowie Liköre und Süßigkeiten. Alle verkauften Artikel wurden von Musikern selbst hergestellt. Die Jugendkapelle wird die Besucher ab 17.30 Uhr unterhalten.

Deißlingen

Adventsmarkt

Der zweite Adventsmarkt, der Adventszauber vom Ortsverein des DRK Deißlingen-Lauffen, findet am Samstag 29. November, am DRK-Haus in der Bahnhofstraße statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Bösingen-Herrenzimmern

Auf dem Schulhof findet ab 16.30 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt.

Auch der Schramberger Weihnachtsmarkt (Archivbild) zieht viele Besucher an. Foto: Wegner

Schramberg

Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Dezember, erwartet die Besucher in Schramberg auf dem Rathausplatz ein stimmungsvolles Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt.

In 30 liebevoll dekorierten Holzhütten präsentieren Vereine, Händler und Kunsthandwerker ihre vielfältiges Angebot. Auf der Bühne wird an allen drei Tagen festliche Unterhaltung geboten. Der Markt hat Freitag von 17 bis 22, Samstag 11 bis 22 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Schramberg-Waldmössingen

Beim Wintermarkt am Samstag, 22. November, vor der Kastellhalle in Waldmössingen erwartet die Besucher von 10 bis 18 Uhr ein festlich geschmückter Markt mit vielfältigen Ständen und liebevoll gefertigten Waren. Die örtlichen Vereine sorgen für das leibliche Wohl – auch über das Marktende hinaus, bis 20 Uhr.

Schramberg-Sulgen

Der „WinterMove“ auf dem Sulgen findet nach Weihnachten am Dienstag, 30. Dezember, von 10 bis 22 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Ein Angebot von zahlreichen Vereinen, Programmpunkte, Musik, Essen und Trinken sowie einen Einblick in die alte St. Laurentiuskirche erwartet die Besucher.

Weihnachtsmärkte klein aber fein

Aichhalden

Der Sternenzauber findet am Freitag, 21. November, ab 17 Uhr im Reißerweg 9 mit Scheunen-Hock und Gitarren-Live-Musik sowie verschiedenen Speisen und Getränken statt.

Schiltach

Am Freitag vor dem zweiten Advent, dem 5. Dezember, verwandelt sich Schiltach auf dem Marktplatz in ein festliches Weihnachtsdorf mit stimmungsvollen Ständen, Musik und Kinderprogramm. Glühwein, Flößerwurst und Geschenkideen sorgen für Weihnachtszauber in historischer Fachwerkkulisse.

Lauterbach

Am Samstag, 29. November, wird aus dem Rathausplatz ein Weihnachtsdorf. Eröffnet wird es um 13 Uhr durch Bürgermeister Jürgen Leichtle, umrahmt vom Vororchester Lauterbach/Sulzbach. Bis 18.30 Uhr erfolgt weiteres Programm. Angeboten werden Handwerkskunst und Selbstgemachtes an 24 Ständen.

Eschbronn

Im Ort findet am Freitag, 12. Dezember von 16 bis 22 Uhr ein Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichen Spezialitäten, Getränken, Kunsthandwerk und Musik statt.