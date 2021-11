2022 stehen in Unterkirnach einige Veranstaltungen an

1 Für das Jahr 2022 stehen in Unterkirnach zahlreiche Veranstaltungen im Terminkalender. Foto: Pixabay

Im Jahr 2022 ist in Unterkirnach einiges geboten. Die wichtigsten Termine wurden besprochen und bekannt gegeben.















Unterkirnach - In einer Vereinsführerbesprechung wurden kürzlich die wichtigsten Veranstaltungen für das kommende Jahr festgelegt.

Auch im auslaufenden Jahr gibt es noch einige Termine, wie das Jahreskonzert des Musikvereins Unterkirnach, das am 18. Dezember in der Schlossberghalle vorgesehen ist. Der Weihnachtsmarkt wird am 27. November auf dem Mühlenplatz stattfinden. Einen großen Martinsumzug wird es am 11. November nicht geben, sondern einen internen von der Freilichtbühne ausgehend, berichtete Schulleiterin Andrea Blessing.

Versammlungen in den Gaststätten

Bürgermeister Andreas Braun erklärte, er möchte dafür werben, dass die kleineren Vereine in Zukunft ihre Versammlungen wieder in den Gaststätten abhalten, um diese zu unterstützen.

Die Kieschtock-Zunft hat die Fasnet im kommenden Jahr fest im Blick und beginnt schon einmal mit der Suche am 6. Januar am Narrenbrunnen. Der Zunftball ist am 19. Februar vorgesehen, am Schmotzige soll dem Schultes wieder der Rathausschlüssel abgeknöpft werden, auch der große Umzug sei vorgesehen, erklärte Zunftmeister Uwe Kreuzpointner.

"Sommer Opening" auf der Freilichtbühne

Am 17. Januar, einem Montag, findet ein Kindertheater statt, so Schulleiterin Andrea Blessing. Am 14. Mai hat der Musikverein ein "Sommer Opening" auf der Freilichtbühne geplant, am Samstag, 21. Mai, lädt die Freiwillige Feuerwehr zur Schauübung ein. Am Pfingstmontag, 6. Mai, wird der Akkordeon-Spielring wieder ein Mühlenfest anbieten.

Die Hauptattraktion im kommenden Jahr wird das 100-jährige Bestehen des FC Alemannia sein. Während das Festbankett schon in diesem Jahr, dem eigentlichen Jubiläumsjahr, stattfand, hat der FC sein viertägiges Jubiläumsfest auf 2022 – vom 24. bis zum 27. Juni – verschoben. An vier Tagen gibt es non stop Attraktionen und viel Musik, der Hauptakt wird die Party-Band Radspitz, die schon für dieses Jahr zugesagt hatte, sein. Im 500 Personen fassenden Festzelt dürfte es dann rund gehen.

Auch ein Dorffest soll es dann wieder geben. Nach einem etwas kleineren Fest in diesem Jahr auf der Freilichtbühne soll das Dorffest am 16. und 17. Juli auf dem Mühlenplatz stattfinden. Auch das beliebte Stockwaldfest der Zunft ist am 20. und 31. Juli im Stockwald beim "Sirene-Buur" geplant.

CDU-Ortsverband wird 50

Und noch ein großes Jubiläum soll im kommenden Jahr steigen: Der CDU-Ortsverband Unterkirnach wird am 23. Oktober sein 50-jähriges Bestehen feiern, "wenn es die CDU dann noch gibt", hatte Braun während der Besprechung zum Entsetzen des langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Michael Klafki geunkt.

Auch die Jahreshauptversammlungen sind schon eingetragen, das Jahreskonzert hat mit dem 17. Dezember ebenfalls bereits ein Datum, jedermann hofft, dass die Pandemie dann nur noch Geschichte ist.