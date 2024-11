Termine ab Januar: Uwe Heinzelmann eröffnet neue Hausarztpraxis in Dornstetten

Für Uwe Heinzelmann war es nicht leicht, seinen Traum zu verwirklichen. Doch es ist ihm gelungen: Am 2. Januar öffnet der Arzt seine eigene Praxis in Dornstetten. Aktuell werden die künftigen Praxisräume in der ehemaligen AOK-Geschäftsstelle in der Heselwiesenstraße komplett umgebaut.