Terminal Decline: Der Todespunkt einer Beziehung – und wie man die Liebe wieder findet

Ab einem gewissen Punkt geht es mit vielen Beziehungen so steil bergab, dass nichts mehr zu retten ist, zeigt eine aktuelle Studie. Warum Paare in dieser Phase landen und wie man dieses Unglück von vornherein verhindert.









Mit Beziehungen ist es ein bisschen wie mit einem Berg, den man umgekehrt erklimmt: Der Weg beginnt am Gipfel, man hat sich gerade kennengelernt, die Verliebtheitsphase. Dort oben ist es so schön, dass man am liebsten immer in diesen Höhen herumwandern möchte. Aber über die Jahre geht man weiter, ein sanftes Gefälle entlang, ein bisschen wie an den Hängen des Kilimandscharo, die Zufriedenheit mit der Beziehung sinkt langsam. Nach zehn Jahren ist ein kritischer Punkt erreicht. Durchschnittlich sind Paare dann auf etwa drei Viertel der Höhe, Partner geben dann ihre Zufriedenheit in der Beziehung auf einer Skala bis maximal 10 mit einem Wert von exakt 7,7 an. Manche wandern aber auch auf einem gefährlichen Steilstück einem Abgrund entgegen, ihr Absturz ist nicht mehr aufzuhalten.