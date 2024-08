Den dritten der geplanten Überflüge mit einem Transporthubschrauber CH 53 über dem Waldhof hat die Bundeswehr am vergangenen Donnerstag wegen Regen und Gewitter abgesagt.

Nun steht aber der neue Termin fest. Der Flug wird am Montag, 12. August, zwischen 14 und 14.45 Uhr nachgeholt, wie ein Pressesprecher der Bundeswehr mitteilte. Und weiter: „Interessierten wird weiterhin empfohlen, die Überflüge von zu Hause aus zu verfolgen, um für sich einen realistischen Eindruck vom Übungsbetrieb zu erhalten.“

Darüber hinaus werde, auch im Namen der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe, dringend darum gebeten, Hofstellen und landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht zu betreten und von Lärmeinflüssen abzusehen, um insbesondere den Zweck der Beobachtungen nicht zu gefährden.

Die Probeflüge über das Waldhof-Areal, wo ein Absetzgelände der Kommando Spezialkräfte (KSK) geplant ist, sollen den Anwohnern und den betroffenen Höfen einen Eindruck über die Lautstärke vermitteln, welche die Bundeswehrflugzeuge bei einem Überflug erzeugen. Das KSK soll über dem Gelände Fallschirmsprünge üben, an maximal 120 Tagen im Jahr. Anwohner befürchten Fluglärm, Abgase und den Verlust von Äckern.

Probeflüge der Bundeswehr

Man habe die Bundeswehr aufgefordert, all jene Flugobjekte probefliegen zu lassen, die in Zukunft eingesetzt werden könnten. So auch Hubschrauber und diese in möglichst tiefer Flughöhe – eben so tief, wie es in der Realität geschehen könnte.

Hühner haben Angst

Nach zwei Flügen ist immerhin schon klar, dass die Hühner sich vor Airbus und Transportflugzeug erschreckt haben und in den Stall geflüchtet sind. Eine vollständige Auswertung der Flüge wird noch dauern – auch, nachdem alle drei absolviert sind. Im Verteidigungsministerium hoffe man, durch die Probeflüge den Landwirten ein stückweit die Sorgen und Befürchtungen nehmen zu können.