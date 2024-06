Der Non-Food-Discounter eröffnet seine neue Filiale in der Oberndorfer Austraße 42.

Auf einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern finden Kunden künftig mehr als 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien, gibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung bekannt.

Eröffnet wird die neue Filiale bereits am Samstag, 15. Juni. Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar und zeichnet sich durch die zentrale Lage aus.”

Das Team umfasst zwischen 15 und 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit und sucht noch Verstärkung.

Mehr als 500 Filialen in Deutschland

Das internationale Unternehmen betreibt mittlerweile mehr als 500 Filialen in Deutschland. „Mit der Eröffnung in Oberndorf setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen“, so Großner.

Die Produktphilosophie des Non-Food-Discounters erläutert er wie folgt: „Für uns steht das Einkaufserlebnis unserer Kunden im Vordergrund. Wir bieten ein überraschendes, abwechslungsreiches Sortiment und überzeugen mit äußerst niedrigen Preisen.”

Zwei Drittel des Angebots ändern sich ständig. Jede Woche landen mehr als 150 neue Artikel in den Regalen – darunter bekannte Premiummarken sowie beliebte Eigenmarken.