Beim Musikverein Seelbach läuft es rund. Die Entscheidung, die Vorstandsarbeit auf mehrere, gleichberechtigte Posten zu verteilen, die vor zwei Jahren getroffen wurde, hat sich als richtig erwiesen. Das neue Vorstandsteam wurde bei der Hauptversammlung am Samstag im Pfarrheim St. Franziskus für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt.

Das stets mit Vorfreude erwartete Frühjahrskonzert, das zugleich der Höhepunkt der musikalischen Aktivitäten des Musikvereins ist, wird auch in diesem Jahr ein sogenanntes „Bläsical“. Das sei der Wunsch der Musiker gewesen, berichtete Dirigent Christian Sade. Die Proben laufen schon, das Bühnenbild ist im Aufbau und es gibt einen Arbeitstitel fürs Konzert.

Lesen Sie auch

Unter dem Motto „Wahre Legenden“ soll es die Zuhörer in die Welt der Mythen und Sagen entführen. Die musikalische Reise soll in die verzauberte Welt der keltischen und nordischen Mythen gehen, das Heidentum des Nibelungenliedes erklingen lassen und vieles andere mehr, verriet Sade. Das Frühjahrskonzert wird am 12. April im Bürgerhaus aufgeführt.

Traditionelles Lichterfest war gut besucht

Andreas Pampuch, Vorstand für Verwaltung und Medien, berichtete über die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Das Frühjahrskonzert „Zurück nach Afrika“ mit dem Gastspiel des senegalesischen Künstlers Pape Dieye sei erneut ein großer Erfolg gewesen. Weitere Auftritte absolvierte das Orchester beim Seelbacher Dorffest, dem Katharinenmarkt und einem Doppelkonzert in Altdorf.

Das traditionelle Lichterfest im Sommer in der Markstraße war sehr gut besucht. Bei der öffentlichen Probe am Campingplatz „Schwarzwälder Hof“ sammelten die Musiker Spenden für den im März 2024 abgebrannten Bauernhof auf dem Hasenberg.

Immer wieder neuer Nachwuchs

Auf ein gutes musikalisches Jahr blickt auch die Bläserjugend zurück, berichtete Schriftführerin Julia Bühler. Neben dem Adventskonzert sind die Jungmusiker beim Sonnwendlauf, St. Martinsumzug und im Seniorenheim St. Hildegard aufgetreten. Neue Zöglinge sorgen kontinuierlich für Nachwuchs, was für die gute Jugendarbeit im Verein spricht.

Aktive

Mitgliedschaft

55 Jahre:

Ewald Schäfer 35 Jahre:

Renate Faißt 30 Jahre:

Martina Becherer, Wolfgang Isenmann. 25 Jahre und silberne Ehrennadel:

Kathrin Hallmann, Martin Mark. 20 Jahre:

Judith Aranda Fehrenbach, Tamara Faißt und Simon Blase. 15 Jahre:

Julia Bühler, Viola Isenmann, Lennart Lorenz, Luis Deninger, Carsten Petersen 10 Jahre:

Jonathan Hoga.

Passive Mitgliedschaft

50 Jahre:

Maria Falk, Wolfgang Himmelsbach, Paul Isenmann, Bert Nestler, Karlheinz Schäfer, Reinhard Wölfle 40 Jahre:

Thekla Erlewein, Marion Isenmann, Werner Roser, Kurt Wohlschlegel 30 Jahre:

Margot Munz, Karl Hug, Gerold Haag