Tennisverein Klosterreichenbach: Auf Jörg Finkbeiner folgt Fabian Nestle an der Spitze

Nach 18 Jahren als Vorsitzender hat Jörg Finkbeiner im Tennisverein Klosterreichenbach nicht mehr für das Amt kandidiert. Sein Nachfolger ist Fabian Nestle. Es gibt noch einen weiteren Wechsel: Für Kassierer Christoph Müller rückt Jörg Schröppel nach.









Vorsitzender Jörg Finkbeiner ließ bei der Mitgliederversammlung in der Seidtenhofstube in Reichenbacher Höfe die Saison 2024 mit ihren besonderen Höhepunkten im Vereinsleben kurzweilig Revue passieren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Finkbeiner hob besonders die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl, die auf 164 gestiegen ist, hervor.