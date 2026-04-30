Beim Heimturnier in München verlor Alexander Zverev noch verdient gegen Flavio Cobolli. Zwei Wochen später macht es der Deutsche in Madrid besser - und wie!
Madrid - Tennisstar Alexander Zverev hat erfolgreich Revanche für die Halbfinal-Niederlage in München genommen und die Chance auf seinen ersten Titel der Saison gewahrt. Der 29-Jährige setzte sich beim Masters-1000-Turnier in Madrid überraschend deutlich mit 6:1, 6:4 gegen den Italiener Flavio Cobolli (23) durch, der ihn vor knapp zwei Wochen in München noch besiegt hatte.