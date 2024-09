1 Jannik Sinner muss trotz eines Freispruchs nach einem Dopingbefund weiter eine Sperre fürchten. Foto: Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa

Die Welt-Anti-Doping-Agentur akzeptiert die Entscheidung der zuständigen Tennis-Agentur nicht und verlangt für Jannik Sinner eine Sperre. Nun muss der Internationale Sportgerichtshof entscheiden.









Montréal - Italiens Tennisstar Jannik Sinner droht trotz eines Freispruchs nach zwei positiven Doping-Tests weiterhin eine Sperre. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada teilte mit, in dem Fall am vergangenen Donnerstag Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne eingelegt zu haben.