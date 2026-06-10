Tennisstar mit Sieg zurück: Die GOAT ist zurück - Williams hat Spaß beim Comeback

Die Rückkehr von Serena Williams elektrisiert die Tennis-Szene. Im Doppel setzt sie gleich ein Zeichen. Es wird spekuliert. Spielt sie auch Einzel? Ihre Töchter geben sich herrlich bodenständig.
London - Superstar Serena Williams knuddelte mit ihrer kleinen Adira (2), ihre ältere Tochter Olympia (8) umarmte sie. Die Familie saß auf der Tribüne, als die Sportikone fast vier Jahre nach ihrem zuvor letzten Match ihr Comeback gab, dabei im Doppel-Wettbewerb im Londoner Queen's Club als 44-Jährige gleich mit einem Sieg verblüffte. Und der Tennis- sowie Sport-Welt Hoffnung auf etliche weitere Auftritte machte.