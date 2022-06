Dirk Füller singt bei "All Together Now"

1 Dirk Füller aus Nagold-Hochdorf und Tennisspieler des TC Bildechingen ist an diesem Freitag in der Musikshow "All Together Now" zu sehen. Foto: SAT.1/Julia Feldhagen

Im Tennisclub (TC) Bildechingen weiß jeder wie gut der Hochdorfer Dirk Füller singt – jetzt können es alle hören. An diesem Freitag, 3. Juni, ist er nämlich ab 20.15 Uhr auf "Sat.1" in der Musikshow "All Together Now" und im Streaming bei "Joyn" zu sehen.















Link kopiert

Horb-Bildechingen/Nagold-Hochdorf - 100 Musik-Profis entscheiden über den Erfolg von zwölf Sängern, innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist kurz gesagt das Format der neuen Musikshow "All Together Now". Mittendrin in der zweiten Folge: Dirk Füller. Ein Mann vieler Talente. Den 58-jährigen gebürtigen Mannheimer, der seit sechs Jahren in Nagold-Hochdorf lebt, kennen manche vielleicht vom Tennis. In den vergangenen Jahren gehörte der ehemalige Mannheimer Oberliga-Spieler der Herren 40-Mannschaft des TCB an.

Doch nicht nur mit der gelben Filzkugel konnte Füller perfekt umgehen, so lange sein Rücken noch mitmachte. Auch seine Stimme hat schon so manchem vom Hocker gerissen. Allerdings war das immer nur ein Hobby für ihn. "Ich hatte in jungen Jahren wegen Tennis nie Zeit, in einer Band zu spielen. Ich habe täglich drei bis vier Stunden auf dem Tennisplatz gestanden."

Jury aus Musik-Profis entscheidet

Von seinen Stimmqualitäten kann man sich an diesem Freitag überzeugen. Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen? "Nachdem ich mich vor drei Jahren bei ›Wer Wird Millionär‹ beworben hatte, wurde ich durch einen Newsletter auf die Sendung aufmerksam. Das Konzept hat mir direkt gefallen." Die Jury aus 100 Musik-Profis entscheidet. Dabei sind unter anderem der Rapper MC Fitti und Moderator Nilz Bokelberg, Vocal-Coaches, Travestie-Künstler, Musicaldarsteller und Opernsänger. Wem ein Auftritt gefällt steht auf; wer nicht überzeugt ist, bleibt sitzen. Die besten drei kommen ins Tagesfinale.

Dort erhalten sie drei Songs zur Auswahl. Der Beste kann sich einen der drei aussuchen. Der Zweitbeste kann aus den beiden anderen wählen. Der Dritte muss den nehmen, der übrig bleibt. Wieder muss dann die Jury entscheiden. Wer die meiste Zustimmung erhält, holt sich den Pokal und 10.000 Euro. So wie auch die Gewinner der anderen Folgen von "All Together Now".

Schon vor drei Jahren war Füller beim Casting in Köln

Vor drei Jahren fuhr Füller zum Casting. Doch dann kam Corona. Und ein Rechtsstreit zwischen der Produktionsfirma Endemol und RTL, der Sender, der eigentlich die Rechte für die Musikshow hatte. Doch Endemol machte mit Pro 7 gemeinsame Sache bei "The Masked Singer" und RTL hatte wohl keine Lust mehr auf "All Together Now". Nun hat Sat.1 zugeschlagen. Allerdings nicht mit dem ursprünglich eingeplanten, aber in Ungnade gefallenen Moderator Luke Mockridge. Moderatorin ist nun Melissa Khalaj, die demnächst auch "The Voice of Germany" moderiert.

Für Füller war all das die Wende zum Guten. Denn drei Jahre später erfuhr er, dass das Casting erfolgreich war. "Da war ich schon sehr happy und habe natürlich zugesagt", erzählt er. Was ihm an dem Format besonders gefällt? "Es geht bei der Show nicht darum, jemanden bloßzustellen", betont der 58-Jährige. Dennoch lebe die Sendung auch von dem Geflüster, wenn die Künstler die Bühne betreten.

Hohe Lieder von Chris de Burgh als Stimmtraining

Für einen Musiker, der Singen nur als Hobby betreibt, ist die Teilnahme ein großer Erfolg. Mit 15 Jahren hat Füller angefangen, sich beim Singen selbst auf der Gitarre zu begleiten. Er hat keine professionelle Gesangsausbildung genossen, sondern brachte sich das Singen selbst bei. "Ich habe eine Zeit lang viele hohe Lieder von Chris de Burgh gesungen. Das hat zu meiner Stimmbildung beigetragen und meine Range stark erweitert", erklärt er.

Er habe ein ziemlich breites Spektrum an Songs, allerdings nur gecoverte. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Titel von Singer-Songwritern wie Robbie Williams, Elton John und Peter Maffay. Damit tritt er immer wieder bei Feiern, Geburtstagen und Hochzeiten auf. Besonderes Highlight: Als Chris de Burgh 1997 bei einem Konzert fragte, wer aus dem Publikum einen Song mit ihm singen wolle, fackelte Füller nicht lange und sang mit seinem Idol das Lied "In a Country Churchyard". Und auch der Auftritt bei der Players-Night des internationalen Damen-Tennisturniers – dotiert mit 25.000 Dollar – war ein besonderes Erlebnis für ihn.

"Musik als Beruf wäre schon ein Traum gewesen", kommt er ins Schwärmen. Heute arbeitet er als Repräsentant der Kawai Europa GmbH für Flügel und Klaviere. So hat er zumindest auch im Job mit Musik zu tun. "Leider kann ich selbst nur ganz wenig Klavier spielen. Das wäre schon geil, sich beim Gesang begleiten zu können", bedauert er.

"Mich hat es darin bestätigt, weiter Musik als Hobby zu machen"

Mit welchem Song er angetreten ist? Das will er noch nicht verraten. Aber so viel kann er sagen: "Wir hatten sehr schöne Dreharbeiten im Colosseum in Köln." Alle Teilnehmer könnten richtig gut singen. Einige von ihnen waren schon in anderen TV-Formaten zu sehen.

Und was nimmt der Hochdorfer aus dem Erlebnis mit? "Mich hat es vor allem darin bestätigt, weiter Musik als Hobby zu betreiben", so Füller. War das ein einmaliges Erlebnis im TV-Geschäft? "Ich bin da eigentlich offen. Vielleicht ergibt sich ja noch mal eine Gelegenheit." Also vielleicht sieht man ihn noch einmal auf der großen Bühne.

0