Der erste Tag des wurde auf der Halbinsel Höri verbracht, der zweite Tag war mit Kulturprogramm auf der Insel Reichenau verplant.

Am Freitagmorgen, nach dem Einchecken in Horn im Hotel, war ein Fußmarsch nach Gaienhofen zur Schiffsanlegestelle, angesagt. Mit der Thurgau erfolgte eine einstündige Schifffahrt nach Stein am Rhein.

Am nächsten Tag war die Insel Reichenau das Ziel. Dort angekommen ließ es sich ein Teilnehmer nicht nehmen, die Geschichte der Insel näher zu beleuchten.

Besichtigung der Kirche Stankt Peter und Paul

Mittelzell, in der Ortsmitte, war dann der Ausgangspunkt für die Umwanderung der Insel. Beim Campingplatz wurde die erste Rast eingelegt bevor es weiterging mit der Besichtigung der Kirche Sankt Peter und Paul und Museum.

In Mittelzell wurde das Münster St. Maria und Markus, Abteikirche des Klosters Reichenau als weitere Sehenswürdigkeit ausgiebig besichtigt und studiert.

Abgerundet wurden die zwei spannenden Tage in Rottweil in der TC BW Gaststätte Pfännle.