In der Mitgliederversammlung berichtete der Vorsitzende Martin Sülzle von den Highlights 2024, vielen Höhen aber auch „schrecklichen Tiefen“.

Teamcup

Zu den Höhen zählte der Rosenfelder Sparkassen-Teamcup, welcher zum 31. Mal ausgetragen wurde. Mit sehr guter Beteiligung und sehr gutem Spielniveau, so Sülzle: „So groß war der Teamcup noch nie. Die Siegermannschaft ,Ulm’ hatte den größten Spieler mit sage und schreibe 2,08 Metern am Start.“

Erfolge

Es gab sportliche Erfolge. Darunter waren die Mannschaftsmeisterschaft Herren 40 im Padel, Platz 4 für Dominik Sülzle mit seiner Mannschaft in der Padel-Bundesliga und die U14-Bezirksmeisterschaft von Maisha Madegwa.

Mehr Jugendliche

Zu den Höhen zählte laut Sülzle auch Trainer Dominik Sülzle, der Werbung für Tennis und Padel machte. „Dank seinem tollen Training konnte die TGR dieses Jahr die Anzahl an Kinder und Jugendliche um über 50 Prozent steigern.“ Der Jugendwart Dominik Sülzle selbst berichtete, die vielen Neumitglieder hätten ermöglicht, für die Verbandsrunde Sommer 2025 drei Jugendmannschaften zu melden.

Mitgliederzuwachs

Am 31. Dezember zählte die TGR 255 Mitglieder. Das sind sieben mehr als ein Jahr zuvor. Darunter sind 58 Kinder und Jugendliche, 197 Erwachse, davon 91 passive und neun reine Padel-Mitgliedschaften.

Zweiter Padelcourt

Die TGR will ein zweites Padel-Spielfeld bauen lassen. Dafür erhält der Verein Förderung und Spenden in Höhe von bisher rund 54 000 Euro. Weiter soll die Investition durch eine Werbevereinbarung über drei Jahre finanziert werden. „Die TGR hat noch nie einen so großen Werbevertrag abgeschlossen – das ist einmalig“, freute sich der Vorsitzende.

Auch das Rasen-Kleinfeldspielfeld ist angelegt. Jetzt müssen noch der Rasen eingesät, die Wege gepflastert und ein Zaun aufgestellt werden.

Padel-Mannschaften

Marco Gmeiner, verantwortlich für den Padel-Bereich, berichtete von Erfolgen dabei und von vielen Neumitgliedern, die gewonnen werden: Man konnte vier neue Mannschaften für die Runde 2025 melden. „Nicht nur in unserer Region ist Padel voll im Trend. Padel ist nach wie vor die am stärksten wachsende Sportart weltweit und auch in Deutschland und bei uns in der TGR stark wachsend“, sagte Gmeiner.

Neuer Platzwart

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Platzwarts Stefan Müller-Gummels wurde mit Boris Clar ein Nachfolger gefunden. Er wird von Carlton Ramic Boris unterstützt. „Beide haben dafür gesorgt dass wir stets eine sehr gute, schöne und saubere Platzanlage hatten“, lobte der Vorsitzende.

Überschuss

Ina Madegwa berichtete über die Vereinskasse. Dank mehr als 12 000 Euro aus dem Crowdfunding, zwei Clubschriften und Sponsoren sei auch 2024 ein guter Überschuss erwirtschaftet worden.

Rückschläge

„Zu den Tiefen zählt der jähe Verlust unseres Breitensportwarts Richard Riedlinger“ bedauerte Sülzle. Dieser war beim Tennisspiel zusammengebrochen und noch auf dem Platz gestorben. Die Mitglieder gedachten auch Klaus Sommerers und Roland Kochs, die sich ebenfalls um die TGR verdient gemacht hatten.

Pläne

Bis zum Saisonbeginn Ende April sollen der Padelcourt 2 und der Kleinfeld-Rasen-Tennisplatz gebaut werden. Dann könnten in Rosenfeld Padel- Verbandsrundenspiele und Turniere ausgetragen werden. Weiter stehen der 32. Teamcup, das Richard-Riedlinger-Gedächnisturnier und fünf Padel-Turniere auf dem Plan.

Besuch in Frankreich

2025 findet das Partnerschaftstreffen in Moissy-Cramayel statt. Die TGR ist dabei mit 19 Jugendlichen und 13 Erwachsenen vertreten.

Ausblick

Schon im Auge hat die Vereinsführung ein Jubiläum im Februar 2026. Dann werden von 50 Jahre Tennis in Rosenfeld gefeiert.

Wahlen

Vorsitzender

Martin Sülzle Stellvertreter

Alex Lang Schriftführerin

Josy Indelkofer Breitensportwartin

Judith Jetter Beisitzerin Kasse

Monika Schuster Kassenprüfer

Egon Stehle