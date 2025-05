Die TG Rosenfeld richtet am Wochenende die „Cupra GPS 50 – Blickle Open“ aus. Möglich macht dies der im am April aufgebaute zweite Padel-Court des Vereins.

„GPS“ steht für „German Padel Series“. Weiß man das, wird schnell klar, dass sich hinter dem Wettbewerb am Sonntag, 4. Mai, das erste in Rosenfeld ausgetragene Padel-Turnier verbirgt.

An zwei Tagen Mitte April, schreibt der TG-Vorsitzende Martin Sülzle, baute der Herrsteller B+G Metall (Brombach + Gess) aus Renfrizhausen mithilfe eines Autokrans den zweiten Padel-Platz auf. „Eine Meisterleistung“, findet er.

Der Padelplatz-Bauer Klenert, verlege noch den Boden und Sand, montiert die Flutlichter und in in Kürze könne der neue Panorama-Padelcourt bespielt werden. „Es ist ein toller Court“, findet der stellvertretende Vorsitzende Marco Gmeiner. Er ist für den Bereich Padel bei der TG Rosenfeld verantwortlich. „Wir sind so froh, den Mehrpreis für den Premium-Panoramacourt freigegeben zu haben“, so Gmeiner.

„Das ist unser neues Schmuckstück“

„Das ist unser neues Schmuckstück“, ergänzte Sportwart Florian Scheinast bei der Begutachtung. Die Firma B+G hat sich die Namensrechte „Brombach+Gess-Arena“ für drei Jahre gesichert.

Martin Sülzle hatte mit dem Unternehmen diese Vereinbarung Gess bereits vor Baubeginn unterzeichnet. „Nur so kam es überhaupt soweit, einen Padelcourt 2 zu bauen“, schreibt Sülzle. „Dies bringt uns in die sehr gute Lage, den Padelsport in Rosenfeld weiter ausbauen zu können.“

Schon der erste Court war eine Bereicherung

Bereits der erste Court sei eine Bereicherung für die TGR: Neue Mitglieder, aber auch bisherige, seien fasziniert von der Trendsportart.

„Mit einem zweiten Court können nun auch Verbandsspiele und Turniere ausgetragen werden, was mit nur einem Court nicht möglich war“, sagt Gmeiner. Für das laufende Jahr seien sechs Turniere ausgeschrieben, das erste bereits kommenden Sonntag, ein Herrenturnier. Für die Sommer-Verbandsrunde des Württembergischen Tennisbunds hat die TGR vier Teams gemeldet.