Mutter aus Albstadt in U-Haft Totes Baby in Bad entdeckt – das sagt die Staatsanwaltschaft

Ein totes Neugeborenes ist in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Albstadt entdeckt worden. Gegen die Mutter wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. So äußert sich die Staatsanwaltschaft.