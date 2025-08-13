Tennisclub Wolfach: Wolfach Open: Rückkehr wird weiter vertagt

1 Dem weißen Sport frönt der Tennisclub weiter Foto: Moser Der Tennisclub sagt zum zweiten Mal infolge zu geringer Teilnehmerzahl die Turnier-Neuauflage vorzeitig ab.







Ein Hauch Grand Slam sollte am 23. August über den Court am Schmelzegrün wehen. Doch daraus wird nichts: Aufgrund mangelnder Anmeldungen hat der Tennisclub auch den zweiten Anlauf zum Neustart der Wolfach Open abgebrochen – vor dem Ende der eigentlichen Meldefrist. „Nach sechsjähriger Pause kehrt ein sportliches Highlight zurück“, betonte der Club in der Ausschreibung des Jedermann-Doppelturniers noch. 2009 feierte die Stadtmeisterschaft Premiere, fand in den Jahren danach steigenden Anklang. Bis einschließlich 2019 wurde, mit einer Ausnahme 2011, jedes Jahr mit Begeisterung um Spiel, Satz und Sieg gewetteifert. Die Zwangspause der Corona-Pandemie sollte 2022 beendet werden. Doch der erste Anlauf zum Neustart verlief im Sand: Mangels Anmeldungen sagten die Organisatoren das Turnier ab. Weitere drei Jahre später sollte es mit dem Neustart des Turniers im zweiten Anlauf klappen. Doch das Interesse am sportlichen Wettstreit blieb hinter den Erwartungen zurück. Eigentlich wäre die selbst gesteckte Anmeldefrist erst am Samstag abgelaufen. Doch schon zum Wochenstart informiert der Club statt über Anmeldeformalitäten über die Absage des Turniers. „Wir hätten uns sehr über das Turnier gefreut, allerdings macht eine Ausrichtung des Turniers so leider keinen Sinn.“ Vorsitzender Patrick Reisch bestätigte auf Nachfrage die vorzeitige Absage. Angesichts der bisherigen Anmeldungen sei leider nicht davon auszugehen, dass bis Samstag noch so viele zusätzliche Teams nachzögen, dass es für einen auch für die Teilnehmer interessanten Turnierplan genüge.