Wenn auf den Tennisanlagen im Mühlesträßle im großen Stil die Tennisbälle fliegen, dann ist was los auf dem roten Kies: Genau das war auch bei der neuesten Auflage des großen Bändelesturniers des Rangendinger Tennisclubs der Fall.

Insgesamt 32 Teilnehmer waren gekommen, um bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen von den Morgenstunden bis in den späten Nachmittag hinein ihr Können zu zeigen. Das waren deutlich mehr als ursprünglich erwartet: Bei der Turnierankündigung im Juni war die Teilnehmerzahl noch auf 25 Spieler begrenzt.

In insgesamt acht Doppel-Spielen traten sie gegeneinander an, wobei die Paarungen jeweils zufällig ausgelost wurden. Nach dem sportlichen Wettkampf ließen die Teilnehmer den Tag in geselliger Runde ausklingen.

Besonders die Damenmannschaft des TC Rangendingen hatte Grund zur Freude, da sie zeitgleich ihren diesjährigen Aufstieg feierte. Ein besonderes Highlight des Turniers war laut einer Mitteilung des Tennisclubs zudem die Spendenaktion des Tennisclubs: Denn aus den Einnahmen des Tages geht eine Spende an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen.

Organisiert wurde das Turnier von zwei Masterstudenten des Studiengangs „Human Centered Computing“ der Hochschule Reutlingen, Robin Herrmann und Lukas Sieber, im Rahmen der Vorlesung „Organisation und Führung“, so der Rangendinger Verein.

Der Tennisclub blickt nach eigener Aussage auf ein gelungenes Bändelesturnier zurück und freut sich bereits auf die nächste Auflage im kommenden Jahr.