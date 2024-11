Kritik an ARD wegen Klischees: Verein von der Alb beschwert sich bei ARD über Stuttgarter Tatort

Kritik an ARD wegen Klischees

1 Kommissar Thorsten Lannert (Richy Müller) mit der Mutter der getöteten Frau im aktuellen Stuttgarter Tatort, der am Sonntag erstmals ausgestrahlt wurde. Foto: SWR/Benoît Linder

Der Tennisverein Münsingen organisierte für den Stuttgarter Tatort 130 Statisten. Nach der Ausstrahlung des Krimis überwiegt der Ärger über die Darstellung des Dorflebens auf der Schwäbischen Alb. Der Vorstand wendet sich in einem Brief an die ARD.









Voller Vorfreude schalten die Vereinsmitglieder des Tennisvereins Münsingen am Sonntagabend den Fernseher ein, fast der gesamte Verein sitzt vor dem Bildschirm. Es ist 20.15 Uhr, Tatort-Zeit: Hanna Riedle wird in Stuttgart tot aufgefunden. Zuvor hatte sie ihr Heimatdorf verlassen und einen Neuanfang in der Großstadt gewagt.