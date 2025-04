Die Tennisbegeisterung in Nusplingen ist ungebrochen. Der Tennisclub (TCN) erfährt großen Zulauf.

Zuwachs beim Nachwuchs, Mitglieder- und Umsatzrekord: Die Hauptversammlung des TC Nusplingen hat gezeigt: Der Tennissport boomt auf der Anlage im Rauzenloch. Am Sommertraining nahmen 46 Kinder in neun Trainingsgruppen teil. Davon spielten 22 aktiv im WTB-Wettbewerb mit.

„Das sind tolle Zahlen. Wenn es so weitergeht, sind wir auf einem richtig guten Weg“, betonte Jugendwart Timo Ritter. Erstmals in der Geschichte habe der Verein eine U9-Mannschaft ins Rennen geschickt. „Sogar Eltern aus den umliegenden Dörfern fragen an, ob ihre Kinder bei uns spielen dürfen.“

Zur Hauptversammlung des TCN waren zahlreiche Mitgliedcr erschienen. Foto: Zahner

Die Nachfrage ist hoch – und übersteigt womöglich gar das Angebot

Der Vorsitzende Tim Ritter war äußerst erfreut von den Ausführungen des Jugendwarts: „Das Standing unseres Vereins über die Ortsgrenzen hinaus stimmt mich äußerst positiv.“ Er hat von einem Umsatzrekord beim Starkbierfest und beim Jedermannsturnier berichtet.

Zudem sei der Verein bemüht, in Zukunft das Sponsoring weiter auszubauen, „um zusätzliche Mittel für die Jugendförderung, die Infrastruktur und den Spielbetrieb zu akquirieren“, informierte Ritter.

Auch Sportwart Christoph Klaiber berichtete von einer steigenden Nachfrage am Trainings- und Spielbetrieb. Jedoch sei das Trainingsangebot bei den Trainern limitiert, weshalb es dieses Jahr zum ersten Mal fraglich sei, ob man allen Trainerstunden anbieten könne.

Mit der neuen Rekordzahl an Mitgliedern stiegen auch die Beitragseinnahmen, berichtete Kassierer Michael Aicher. Ein großer Anteil der Ausgaben, die sich auf knapp 6000 Euro belaufen, kam der Jugendarbeit zugute.

Ballmaschine soll im Nusplinger Haushalt 2026 mit einfließen

Nusplingens Bürgermeister Jörg Alisch lobte die Arbeit des TCN und sicherte zu, dass die Gemeinde den Investitionsantrag für eine Ballmaschine in die nächste Haushaltsberatung miteinfließen lassen werde.

Thomas Essigbeck als stellvertretender Vorsitzender, Matthias Zahner als Schriftführer, Christoph Klaiber als Sportwart sowie Christoph Veeser und André Knaus als Beisitzer wurden für zwei weitere Jahre gewählt. Bernd Weber bleibt ein weiteres Jahr Platzwart des Vereins. Nach 20 Jahren schied Angelika Muschalek aus dem Ausschuss aus.

Mit Peter Schött und Josef Klaiber hat der Verein zwei neue Ehrenmitglieder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Maria Stier ausgezeichnet, Artur Muschalek für 30 Jahre sowie Dieter Tietze, Lars Decker und Axel Leute für 15 Jahre Mitgliedschaft. Das Starkbierfest findet am 11. und 12. April im Nusplinger Tennisheim statt.