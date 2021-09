1 Hohe Ehrungen beim Tennisclub Lautlingen gab es vor allem für Axel Braun (Vierter von links), dem der TCL seinen Erfolg bei Gewinnung und Ausbildung des Nachwuchses verdankt. Foto: Flach

Obwohl es ein Vereinsjahr wie keines zuvor war, waren Vorsitzender Reinhold Maier und seine Stellvertreterin Fabienne Sauter bei der 46. Hauptversammlung des Tennis-Clubs Lautlingen zufrieden mit dem Tennisjahr 2020, was sie vor allem auf die außergewöhnliche Gemeinschaft zurückführten, die das Beste aus den Umständen gemacht habe.

Albstadt-Lautlingen - Die Zahl der Mitglieder sei gar auf 251 gestiegen.

Die Winterhallenrunde 2019/2020 war coronabedingt abgesagt und nicht gewertet worden. Mitte Mai durften die Plätze, welche die Platzwarte Peter Dudzik und Dietmar Bock bestens präpariert hatten, zunächst unter Einschränkungen geöffnet werden, und die Sommersaison war – trotz Ausbleibens einer regulären Sommerrunde – erfolgreich verlaufen, die Plätze im Rahmen der Möglichkeiten gut belegt, und die Corona-Regeln hatten alle Mitglieder stets mit viel Rücksicht befolgt. Die meisten Veranstaltungen aber fielen aus. und auch die reguläre Winterrunde 2020/2021 durfte nicht ausgetragen werden. Für die Sommerrunde 2021 sind fünf aktive Mannschaften gemeldet, und bisher fanden drei der geplanten Veranstaltungen im Breitensport statt, darunter neue Angebote wie "fit for Tennis". Der Kinder- und Jugendbereich, der beim TCL schon immer eine zentrale Rolle spielt, soll weiter intensiv gefördert werden, zumal ein Viertel der Mitglieder Kinder und Jugendliche sind. Die für 2020 geplanten Veranstaltungen für sie waren 2021 nachgeholt worden – und ein voller Erfolg, darunter der "Best-Friends-Day", zu dem jeder seinen besten Freund mitbringen durfte.

Maier und Sauter hoben die hervorragende Trainer-Situation beim TCL hervor: Mit den drei C-Trainern Philipp Kruse, Maximilian Lang und Fabian Sauter sowie den Tennisassistenten Fabian Schartmann, Florian und Lukas Pawelka sei der TCL in allen Trainings-Bereichen gut aufgestellt.

Stephanie Habfast wurde für zehn Jahre als Wirtin des Clubheims geehrt. Peter Wieder, der die Internetseite des TCL pflegt, wurde für 20 Jahre geehrt, Paul Dreer und Jörg Gonser für ihre 25-jährige Mitgliedschaft beim TCL ausgezeichnet.

Besondere Ehrung für Alex Braun

Eine besondere Ehrung wurde Alex Braun zuteil, den Sauter als "prägende Person" für den TCL würdigte. Seit 37 Jahren Mitglied, habe er sich ganz außergewöhnlich für den Verein eingesetzt: "Zehn Jahre als Jugendleiter und 15 Jahre im Jugendtraining – kaum ein Kind, das Tennis spielen nicht bei ihm gelernt hat." Braun habe sich stark für Kinder- und Jugendliche im TCL eingesetzt und diesen Bereich weiterentwickelt.

Ihm sei es zu verdanken, so Sauter, dass der TCL in der Öffentlichkeit für seine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit bekannt sei. Wolfgang Eppler, Vizepräsident Finanzen im Sportkreis Zollernalb, zeichnete Braun für sein Lebenswerk "TCL-Jugend" mit der Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend in Silber aus.

Anschließend bestätigten die Mitglieder Reinhold Maier einstimmig im Amt des Vorsitzenden, ebenso wie Schatzmeisterin Silvia Pawelka, Sportwartin Johanna Heininger und Jugendsportwart Fabian Sauter sowie die Beisitzer Michaela Pemsel-Schreiner, Peter Baumann, Mark Geiger und Joachim Grotz.

Ortsvorsteher Heiko Peter Melle lobte den Verein für sein Engagement, vor allem im Jugendbereich, und führte die Entlastung herbei.