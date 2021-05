1 Hermann Platz (rechts), Vorsitzender des Tennisclubs Eutingen, und sein Stellvertreter Florian Weinhardt präsentieren die sanierten Räume im Tennisheim. Foto: Feinler

Die Corona-Auszeit hat der Tennisclub Eutingen (TCE) genutzt und Corona-konform das Vereinsheim saniert sowie in Eutingen auf den Sport aufmerksam gemacht.

Eutingen - Die Hauptversammlung des Tennisclubs Eutingen fand kurz vor dem Lockdown im vergangenen Jahr statt. Seither ruhte der Großteil des Vereinsgeschehens, denn zahlreiche Tennisveranstaltungen konnten auch die Eutinger nicht umsetzen. "Wir haben viel verschoben", erklärt Hermann Platz. Der Vorsitzende des Tennisclubs Eutingen verweist auf die Meisterschaften der aktiven Tennisspieler sowie die der Jugend. Und auch der Gäu-Cup, der jährlich auf einem anderen Tennisgelände in der Gemeinde stattfinden soll, konnte im vergangenen Jahr nicht auf dem Tennisgelände in Eutingen umgesetzt werden. Doch der TCE hofft auf diesen Herbst. Zudem soll Nachwuchs über Schnuppergruppen gefunden werden, weshalb im Sommer ein Schnuppertag geplant ist. "Wir suchen junge Mitspieler, um die Lücke zu schließen", betont Florian Weinhardt, stellvertretender Vorsitzender des TCE. Um auf die Vereinsarbeit aufmerksam zu machen, verteilte der Tennisclub rund 1000 Prospekte mit Bildern und Informationen zum Vereinsgeschehen in Eutingen. Zudem wurde eine Broschüre mit Tennis-Erfahrungen von Nachwuchsspielern beigelegt. "Beides kam gut an. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten", sagt Hermann Platz.

Die Corona-Auszeit nutzten Ehrenamtliche, um das Vereinsheim zu sanieren. Die einst rund sechs Quadratmeter große Küche war sanierungsbedürftig. Über den ehemaligen Vorsitzenden Kurt Tress hatte der Tennisclub Eutingen vor rund 13 Jahren einen Teil einer Küchenzeile erhalten. Zudem wurden weitere Teile dazugestellt. "Das war in die Jahre gekommen und hygienemäßig auch nicht mehr so", beschreibt Hermann Platz, dass eine Sanierung nötig war. Die Decke wurde abgehängt, Fliesen entfernt, Estrich verlegt. Im Zuge des Ausbaus wurde ein Durchbruch zum bisherigen Abstellraum vorgenommen und eine neue Zwischenwand gezogen. So wurde die Küche auf zwölf Quadratmeter vergrößert. Zwei Dunstabzugshauben konnten nun installiert werden. Zuvor waren keine vorhanden und beim Kochen mussten sich die Mitglieder mit starkem Lüften behelfen. Ein Haiterbacher Küchenbauer installierte eine helle Küche, sodass der Raum groß und geräumig wirkt.

Bediensteten-WC im Nebenraum

Die Tennismitglieder installierten im Nebenraum eine Art Bediensteten-WC für diejenigen, die im Tennisheim wirten. "Das ist zeitgemäß und war dringend nötig", verweist Hermann Platz auf die begrenzt sanitären Anlagen im Vereinsheim, die nun erweitert wurden. Mit viel Eigenleistung, rund 400 Stunden, wurde die Sanierungsmaßnahme umgesetzt. Rund 25 000 Euro kostete die Sanierungsarbeit. Corona-konform waren vereinzelt Mitglieder vor Ort. Ebenso wurden rund um das Tennisheim Pflasterarbeiten realisiert. Eigentlich waren für die Sanierung des Vereinsheim Einnahmen der vergangenen Feste sowie aus Aktionen wie den Kaffee-Nachmittagen und Vermietungen eingeplant. Doch diese sind aufgrund von Corona ausgefallen oder haben sich verschoben. "Wir nehmen das Geld nun aus dem bisher Angesparten", erklärt der Vorsitzende, der hofft, dass bald wieder der Normalbetrieb erfolgen kann.

Während er von den Sanierungsmaßnahmen spricht, trainieren auf den Plätzen Corona-konform Mitglieder. Doch auch diese müssen immer wieder in Schuss gehalten werden. So haben sie neue Linien erhalten. "An einem Platz kam die Schlacke hoch. Manche Sachen können wir richten, aber bei manchen Sachen müssen wir jemanden kommen lassen. Da ist gleich mal wieder einiges an Geld weg", beschreibt Platz. Die Pflege der drei Plätze war auch während der Corona-Pandemie wichtig, denn wenn es wieder in vollen Zügen losgeht, dann sollen diese auch gut bespielbar sein. Dankbar ist der Verein daher allen Fördermitgliedern, aber auch Sponsoren wie der Volksbank und der Sparkasse sowie allen Spendern. Gemeinsam komme man durch diese, für viele Vereine, schwierige Zeit, hofft Platz. Er setzt auf die kommenden Monate, wenn zumindest vereinzelt wieder Aktionen und vielleicht auch der Vereinsbetrieb aufgenommen werden können. Interessierte in jedem Alter, die gerne hineinschnuppern möchten, dürfen sich an den Tennisclub Eutingen wenden.