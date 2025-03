In diesem Rahmen wurde das verstorbene Gründungsmitglied und Initiator des Platzbaus vor mehr als 40 Jahren, Norbert Majer gewürdigt.

Alexander Thomas hob in seinem Bericht die steigenden Mitgliederzahlen und die Herausforderungen bei der Integration neuer Mitglieder hervor. Er betonte die Bedeutung von Ansprechpartnern und Integrationsmaßnahmen, um neue Mitglieder erfolgreich in das Vereinsleben einzubinden. Die Neugestaltung der Vereins-Homepage durch Joachim Stark wurde ebenfalls erwähnt. Ein weiteres Highlight des vergangenen Jahres war die Herbstwanderung entlang des Traufgängerles „Hexenküche“.

Lesen Sie auch

Kooperation mit Schule

Die finanzielle Lage des Vereins wurde von Hans-Dieter Vogt, Vorstand Finanzen, als solide beschrieben, mit einem leichten Plus im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Anschaffung der Flutlichtanlage. Die Suche nach Sponsoren zur Unterstützung der Jugendarbeit sei ebenfalls von Erfolg gekrönt gewesen.

Jugendleiterin Birte Bayer berichtete von einem spannenden Tennisjahr für die Kinder und Jugendlichen. Das Pfingstcamp und die zahlreichen Trainingsgruppen wurden gut angenommen, und die Kooperationen mit der Schule und dem Kindergarten führten zu einem Mitgliederzuwachs. Die Jugendmannschaften erzielten gute Platzierungen in ihren Wettbewerben.

Erfolge im sportlichen Bereich

Im sportlichen Bereich konnte der TC Dotternhausen ebenfalls Erfolge verzeichnen. Die Damen 30 belegten in ihrer Gruppe den zweiten Platz, und die Herren 40 schafften den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Erstmals wird der Verein in dieser Saison auch eine Hobbymannschaft bei den Herren melden.

Die Versammlung endete mit der Entlastung des Vorstands und den Ehrungen verdienter Mitglieder. Besonders hervorgehoben wurden die langjährigen Mitglieder und das Bewirtungsteam. Alexander Thomas wurde zudem mit der Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) und der Ehrennadel in Silber des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) ausgezeichnet. Die Ehrungen wurden vom Ehrenpräsidenten des Sportkreises, Herrn Rohm, vorgenommen.

Platz online reservieren

Zum Abschluss der Versammlung gab es einen Ausblick auf das Jahr 2025. Am 3. Mai wird das Schleifchenturnier stattfinden, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geplant ist und den Saisonbeginn einläutet. Das Abschlussturnier ist für den 20. September angesetzt, zudem wird es am 11. Oktober einen Vereinsausflug geben. Eine Neuerung in dieser Saison ist die Möglichkeit, Platz 1 online zu reservieren, was den Mitgliedern eine bequeme und flexible Buchung ermöglicht.

Wahlen

Vorstand Verwaltung

Alexander Thomas

Vorstand Finanzen

Hans-Dieter Vogt

Schriftführerin

Petra Ruoff

Jugendleiterin

Birte Bayer

Beisitzerin Finanzen

Sabrina Friedrich

Beisitzerin Sport

Heike Göbel

Beisitzerin

Rosi Thomas

Kassenprüfer

Karl-Otto Damm und Emil Wager